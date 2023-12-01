Экология 01 декабря 2023, 10:50 РЭО запустил публичное размещение информации в систему учета ТКО РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор ввел в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Приказ о вводе в эксплуатации подписал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

«РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО, которая призвана сделать прозрачной отрасль по обращению с отходами. Что в свою очередь позволит принимать решения по развитию отрасли обращения с ТКО в регионах, по тарифному регулированию, а также по оснащению техникой и развитию инфраструктуры. Как оператор системы РЭО сможет агрегировать информацию о положении дел в отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Согласно приказу Минприроды РФ, данные в созданную систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с ТКО.

В ФГИС УТКО будет содержаться информация о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО.

Система создавалась для обеспечения полноты, достоверности и доступности информации о текущем и перспективном состоянии отрасли обращения c ТКО, для повышения экономической и технологической эффективности процессов сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, а также для достижения показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с ТКО.

«ФГИС УТКО была создана для обеспечения информацией об отрасли по обращению с отходами, чтобы можно было сбалансировать образование отходов и их потоков, а также действующие и планируемые мощности в рамках создания инфраструктуры ТКО. Это также качественный инструмент контроля за отраслью по обращению с отходами в России», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Приказ Минприроды № 919, устанавливающий состав, сроки и периодичность размещения информации в ФГИС УТКО, обязывает поставщиков информации размещать ее во ФГИС УТКО с 1 декабря 2023 года. Первично данные в систему должны быть внесены поставщиками информации до 1 января 2024 года.