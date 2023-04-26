Экология 26 апреля 2023, 15:34 РЭО запустил опрос для определения существенных тем отчета по устойчивому развитию

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Вопросы охватывают широкий круг тем, касающихся развития отрасли по обращению с отходами в России

Российский экологический оператор запустил для всех желающих опрос о существенных темах отчета об устойчивом развитии компании за 2021 и 2022 года. Вопросы охватывают широкий круг тем, касающихся развития отрасли по обращению с отходами в России, содействия и вклада РЭО в этом направлении.

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«РЭО приглашает организации и граждан, инвесторов и экспертов отрасли принять участие в опросе для подготовки отчета об устойчивом развитии Российского экологического оператора. Заранее благодарим за вклад в повышение качества отчетности РЭО в области устойчивого развития!» — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

С целью определения существенных тем для освещения в отчете об устойчивом развитии наблюдается оценка наиболее значимых воздействий компании в области устойчивого развития. Под воздействием понимается влияние, которое РЭО оказывает или может влиять на воздействие, охват среды или людей, в том числе на права человека.

Сроки заполнения опроса — до 5 мая включительно. Опрос можно пройти по ссылке.