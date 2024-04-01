Экология 01 апреля 2024, 10:00 РЭО запустил опрос для определения существенных тем отчета по устойчивому развитию за 2023 год РЭО

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Российский экологический оператор приглашает всех желающих принять участие в опросе по определению существенных тем для подготовки Отчета об устойчивом развитии компании за 2023.

«Под существенными мы понимаем такие темы, которые отражают значимые воздействия РЭО на экономику, окружающую среду, персонал и общество, и которые могут значительно повлиять на оценки и решения групп заинтересованных сторон. Участники смогут сделать свой вклад в повышение качества отчетности РЭО в области устойчивого развития», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО проводит оценку значимых воздействий компании, а также готовит отчет на основе рекомендаций Банка России и Минэкономразвития России о нефинансовой отчетности.

«Российские регуляторы уже сформировали качественную методическую основу раскрытия информации о социально-экологических приоритетах в управлении организациями с учетом актуальных международных трендов и национальных особенностей повестки устойчивого развития, а на днях в среде Федресурса появилась возможность размещать такие отчеты, что максимально увеличивает прозрачность всей системы нефинансовой отчетности», — пояснила председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик.

Для того, чтобы принять участие в определении существенных тем, нужно пройти опрос до 15 апреля 2024 года включительно.