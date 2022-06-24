РЭО запустил онлайн-платформу по экологизации молодежных форумов

Волонтеры под эгидой Российского экологического оператора займутся экологизацией молодежных форумов по всей стране. На специальной онлайн-площадке «Зеленая линия» можно узнать подробнее о том, как сделать форум более экологичным, как к нему подготовиться, а также написать в РЭО волнующие вопросы, сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Мероприятия по экологизации форумов будет включать в себя лекции, игры, мастер-классы на тему экологии, а также внедрение раздельного сбора отходов. Вся информация о событиях также будет размещаться на специальном сайте.

«Мы запустили онлайн-платформу по экологизации молодежных форумов „Зеленая линия“. В рамках проекта волонтеры под эгидой РЭО будут ездить на форумы, чтобы экологизировать их. Экопоколение. РЭО соберет всю информацию воедино, и площадка также станет примером для небольших мероприятий, организаторы получат идеи и конкретные шаги их воплощения, чтобы экологизировать свои проекты. На сайте предусмотрен специальный раздел с молодежными форумами, на которых можно получить экологические знания. Там также есть рекомендации по тому, как собраться на форум, кейсы и их подробные описания, на которые организаторы со всей страны могут опираться. РЭО также открыт для вопросов по экологизации молодежных мероприятий, на сайте есть форма обратной связи, и мы всегда готовы ответить. Ключевыми направлениями по взаимодействию с участниками форума будет развитие экомышления и эконавыков», — сказал Денис Буцаев.

Для каждого форума будет разработана своя программа по экологизации, где помимо общего набора экологических практик будет учтена тематика форума, а также его географическое положение. На каждом форуме будут устанавливать баки для раздельного сбора отходов и памятку по правильной сортировке вторсырья, таблички с напоминанием об экономии водных ресурсов. На форумах будут представлены также экологичный набор памятных раздаточных материалов для участников, где будет сведено к минимуму наличие пластиковой пленки, шоппер, многоразовый стакан и другие варианты экологичного мерча. Кроме того, перед отправкой на сам форум участникам будет выслана памятка о том, как отправиться на мероприятие экологично.

В 2022 году ППК «Российский экологический оператор» выступил сквозным экологическим партнером летней форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Вместе с командой волонтеров-экологов «Делай!» будет реализовано проведение просветительских лекций, мастер-классов, воркшопов и деловых игр для участников форумов, а также установка и внедрение раздельного сбора отходов на протяжении всей форумной кампании.

Для формирования экологического мышления предусмотрено проведение тематических лекций, игр и кейс-чемпионатов. А привить новые эконавыки помогут творческие мастер-классы по созданию сувениров и картин из вторичного сырья, изготовлению бумаги с семенами из макулатуры и роспись шопперов.

Также для форумов, где предусмотрен ежедневный трансфер для участников, будут разработаны решения по сокращению углеродного следа. Дополнительными решениями могут быть установка на площадке форума альтернативных источников энергии и внедрение вегетарианского меню. Все подробности о проекте можно найти на сайте.