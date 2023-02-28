Экология 28 февраля 2023, 10:05 РЭО запустил набор в студенческие экоклубы

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Сеть из 30 экологических клубов при российских вузах «Зеленая лига» откроется в российских регионах.

Российский экологический оператор поддержит студентов на экодобровольческом поприще и уже начал сбор заявок от экоклубов на вступление в «Лигу».

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«РЭО поддерживает студенческий экологический активизм, а экоклуб при вузе — это основа такого активизма. Мы отберем топ-30 экоклубов при вузах и дадим им обширную поддержку. Члены клубов будут принимать участие во внедрении раздельного сбора отходов в своих вузах, участвовать в крупных экоакциях („Миллион — Родине!“, „Убери за собой“), в экскурсиях на предприятия по обращению с отходами. В дальнейшем эти клубы будут объединены в студенческую экологическую лигу „Зеленая лига“ РЭО. Это будет сообщество клубов, с которыми мы будем взаимодействовать и которым будем помогать. А всего до конца года мы планируем открыть 100 экоклубов по всей стране», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Студенческая программа послужит площадкой для объединения, просвещения и профориентации студентов в сфере обращения с отходами. Программа даст возможность поддержать активных студентов, способствовать развитию экологического добровольчества в учебных заведениях высшего и средне специального образования.

Студенты получат поддержку проектов, возможность прохождения стажировок в крупных профильных компаниях, повысить уровень профессиональных компетенций и получить новые знания в экологической сфере, самореализоваться в экодобровольческой деятельности и самоопределиться в будущей деятельности.

«Экоклуб — это студенческое комьюнити в университете. Основано на добровольных, инициативных началах. В каждом вузе свои условия для внеучебной деятельности, поэтому порядок участия в таких активностях регламентирует каждый вуз по своему. Но везде и всегда будет главным — желание сохранять природу и экопросвещать!», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Планируется также участие в партнерских мероприятиях от различных компаний, региональных операторов и крупных игроков сферы ТКО, во всероссийских форумах («Экосистема. Камчатка», Экологическая школа «Таврида.Арт»), а также в молодежных днях таких форумов, как Невский международный экологический конгресс (НМЭК), Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Российская экологическая неделя и Восточный экономический форум (ВЭФ).

Чтобы стать членом «Зеленой лиги», участникам экоклуба необходимо вступить в группу «Зеленой лиги» во «ВКонтакте» https://vk.com/zelenaya_liga и заполнить анкету https://forms.gle/GuUf3otMShpuVuKRA.