Экология 11 января 2024, 15:28 РЭО запустил карту по сбору живых елок РЭО

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Российский экологический оператор создал карту и добавил в сервис «Уберу» (Uberu) пункты приема натуральных деревьев после праздников, а также поделился экологичными советами.

«Каждый год все сталкиваются с выбором, какую елку поставить на Новый год. Каждый год в России покупают не менее 1 млн живых елей, что составляет 3 000 тонн потенциальных отходов. Искусственные деревья хоть и многоразовые, но пока не подлежат переработке, зато натуральным красавицам после праздника можно подарить полезную вторую жизнь. Мы разработали специальную страницу с картой приема елок, а также добавили пункты приема живых елей на карту сервиса „Уберу“ от РЭО. Их можно найти на сайте или в приложении „Уберу“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Живые деревья после праздников существенно затрудняют погрузку отходов в мусоровозы, забивают контейнеры и отправляются на полигоны. Для них давно придумано полезное применение в благоустройстве, на фермах и в питомниках растений.

«В России уже не первый год есть практика раздельного сбора живых новогодних деревьев. В этом году мы соберем лучший опыт, а также места сбора елок, чтобы минимизировать экослед от самого семейного праздника в году», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Карта с точками приема живых новогодних деревьев доступна по ссылке. Также можно скачать приложение Uberu ( App Store, Google Play, Rustore ). По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал.