Экология 17 апреля 2024, 18:38 РЭО запустил кампанию по приему заявок на Зеленую Премию — 2024

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В этом году участников Премии ждет расширенный перечень номинаций

Российский экологический оператор открыл 17 апреля заявочную кампанию на Зеленую Премию — 2024. На торжественном открытии на площадке МИСИС глава РЭО Денис Буцаев анонсировал расширенный перечень номинаций Премии в этом году, а победители Премии предыдущих лет рассказали о реализации своих проектов.

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«Здорово сегодня было встретиться снова с победителями Зеленой Премии. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — “Экологический лидер”. В партнерстве с движением “Экосистема” мы будем искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других людей, реализующих различные экологические проекты и мероприятия. Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь — это пять отдельных наград», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Помимо номинации «Экологический лидер», в расширенном перечне общественного трека также будут представлены номинации: «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Также расширен и профессиональный трек. Теперь будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.

Кроме того, в скором времени к списку добавятся номинации трека «Юннаты». Он призван поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках него будут участвовать ребята из юннатского движения, а сам трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Участниками сегодняшнего мероприятия стали молодые экологические лидеры, общественники, предприниматели и волонтеры. На открытии Зеленой Премии они представили свои истории успеха.

Студентка МФ МГТУ имени Баумана Виктория Иванова занимается экологической волонтерской деятельностью. Отряд, в котором она состоит, входит в движение «Экосистема» и становился неоднократным победителем конкурса «Зеленая Премия».

«Зеленая Премия помогла развить экологическое сообщество в регионе. Став ее призерами, мы стали участвовать в еще большем количестве мероприятий и проектов. Организуем волонтерские выезды по просьбам жителей региона, убираем территорию у памятников архитектуры, создаем культурные проекты. На базе нашего университета проводился фестиваль Бумбатл. Наши волонтеры участвуют в работе „Зеленого фургона“ и помогают в мастерской переработки на ВДНХ. РЭО сильно поддержал нас. А теперь мы хотим пригласить всех на субботник 18 мая», — сказала Виктория, представляющая московское отделение движения «Экосистема».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов отметил, что экологическое просвещение является ключевым фактором формирования экологической культуры населения и ответственного отношения к окружающей среде.

«Зелёная Премия, организованная Российским экологическим оператором, способствует распространению лучших практик в области экологии и устойчивого развития, а также стимулирует активное участие граждан и организаций в решении экологических проблем», — сказал Вячеслав Фетисов.

Также отметим, что выбор площадки Университета науки и технологий МИСИС для открытия Зеленой Премии — не случаен. Совместно с МИСИС РЭО запустил магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла», а также развивает иные способы формирования кадрового резерва в отрасли.

«Университет МИСИС уделяет особое внимание повестке устойчивого развития: совместно с бизнес-партнерами мы разрабатываем образовательные программы по подготовке кадров для решения прикладных природоохранных задач, ученые вуза создают новые материалы и технологии для осуществления скорейшего перехода к «зеленой» экономике. Российский экологический оператор — один из ключевых партнеров нашего вуза в этой сфере. В 2022 году нами было подписано соглашение о сотрудничестве в области декарбонизации ГМК, учета и управления выбросами парниковых газов, создания цифровых технологических решений и др. Зеленая Премия, организованная РЭО для популяризации экологических инициатив, направлена и на проекты в области образования и науки. В 2021 году наша уникальная магистерская программа „Управление природоохранными инновациями” получила спецприз „Экоконцепт” конкурса. В текущем учебном году совместно с РЭО мы запустили первую в стране магистратуру „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла”», — прокомментировала ректор Университета МИСИС, д.э.н., профессор Алевтина Черникова.

В мероприятии также приняли участие более 150 волонтеров и активистов движений «Делай!» и «Экосистемы», а также почетные зрители, в том числе руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, председатель совета директоров Группы компаний «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, Генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.