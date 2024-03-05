Экология 05 марта 2024, 14:29 РЭО запустил арт-группу «Зеленый квадрат» РЭО

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Российский экологический оператора совместно с арт-кластером «Таврида» запустил международную арт-группу «Зеленый квадрат», в которую смогут войти художники и экоактивисты со всего мира.

«Мы планируем продолжать развивать творческое направление. Сегодня совместно с „Тавридой“ мы запускаем арт-группу „Зеленый квадрат“. Она объединит талантливых молодых художников, экологических энтузиастов со всех уголков нашей планеты. Уверен, с поддержкой РЭО участники арт-группы „Зеленый квадрат“ смогут реализовать множество творческих идей, которые раскроют и потенциал художников, и помогут аудитории лучше понять проблематику экологии», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Торжественный запуск международной арт-группы состоялся 5 марта на полях Международного фестиваля молодежи в Сириусе. Первыми художниками, которые в нее вошли, стали почетные участники ВФМ-2024 — Медерик Тюрей из Марокко, Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, Чжан Сяо из Китая.

«Сегодня дан старт новой арт-группе „Зеленый квадрат“, что стало еще одним шагом для экопросвещения как можно большего количества людей. Мы убеждены, что искусство — еще один эффективный способ привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Чтобы войти в арт-группу «Зеленый квадрат», необходимо подать заявку на сайте.