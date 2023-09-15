Экология 15 сентября 2023, 11:00 РЭО запустил акцию в 215 школах Подмосковья по сдаче тары в фандоматы в обмен на подарки РЭО

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Акция «Экоперемена: сдавай тару за награду» стартовала 15 сентября в 215 школах Подмосковья при поддержке Российского экологического оператора и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех).

«Молодежь всегда находится в авангарде экологической повестки, интерес юных граждан России к проблемам окружающей среды и переработки отходов неуклонно растет. Наша задача показать, как на личном опыте внести вклад в защиту природы и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране. Например, сдать бутылку в фандомат, а не выбросить в ведро, — уже небольшой шаг в этом направлении. В сентябре–октябре совместно с производителем фандоматов „РТ-Инвест“ РЭО проведет акцию в 215 подмосковных школах, где будут принимать тару за бонусы. Главная цель этой совместной работы — популяризация новой модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Собранный пластик отправится на переработку для очистки и дробления. На перерабатывающих предприятиях вторсырье используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы или ПЭТ-флекса. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки. Из собранных алюминиевых банок будет также произведена новая тара для напитков.

«Фандоматы „РТ-Инвест“ уже установлены в 215 подмосковных школах, и это только начало большой программы. Одна из важнейших задач на текущем этапе — привить ответственное отношение к экологическим проблемам. Чисто станет тогда, когда мы сумеем предотвращать образование отходов. Любая банка или бутылка, попавшая в фандомат, минуя мусорное ведро, является полезным ресурсом, из которого произведут новую продукцию. Сегодня мы рады начать новый проект вместе с РЭО и сделать для подмосковных школьников раздельный сбор увлекательным, экологически полезным и экономически привлекательным. За сданную тару можно получить не только ценные призы, но и баллы, которыми можно оплатить подписку на онлайн-кинотеатр, покупку книг и продуктов питания», — сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

В обмен на пластиковые бутылки и алюминиевые банки школьники будут получать баллы. Самые активные школьники будут награждены смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, а банка — в 10 баллов.

Чтобы принять участие в бонусной программе, необходимо сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте. Здесь же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать подробные условия их получения.

Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре 2023 года.