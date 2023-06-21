Экология 21 июня 2023, 12:31 РЭО: закон о РОП планируют принять до 1 августа

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После принятия законопроекта о РОП ответственность за утилизацию упаковки полностью перейдет от производителей товаров на производителей упаковки.

Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки (РОП) в период весенней сессии 2023 года. Перечень поручений утвержден Президентом РФ по итогам совещания с членами Правительства. Также 21 июня состоялся профильный комитет, законопроект одобрен к вынесению на I чтение в Госдуме.

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«Эта версия законопроекта является самой сбалансированной. С вступлением в силу РОП позволит качественно изменить ситуацию с переработкой отходов от использования товаров и упаковки. После принятия законопроекта будет введена ответственность по утилизации отходов за весь объем выпущенной упаковки. Ответственность планируется увеличивать планомерно и поэтапно: в 2025 году — в отношении 55% выпущенной упаковки, в 2026-м —75%, с 2027-го — ответственность за весь объем. РОП может сыграть важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла. Это фундаментальный экономический механизм, который может стать драйвером в развитии циркулярной экономики. Поскольку кто как не производители больше остальных заинтересованы в переработке той же упаковки», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках РОП будет введен новый подход к определению платы за неутилизированный объем — чем менее экологичны товар или упаковка, тем больше ставка экологического сбора. Также появится реестр добросовестных утилизаторов — компаний-переработчиков отходов. После принятия закона нельзя будет закрыть ответственность через утилизатора, не включенного в реестр.

«В Госдуму внесен законопроект о РОП. Мы давно его ждали. Законопроект предусматривает перенос ответственности по РОП с производителей товаров на производителей упаковки. И уже завтра, 22 июня, он будет рассмотрен в первом чтении», — отметил депутат Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР Андрей Луговой.

«Реформа механизма РОП должна дать толчок для развития переработки и циркулярной модели использования отходов. Она создаст стимулы для того, чтобы производители упаковки и товаров использовали не первичные, а вторичные ресурсы. Существенно уменьшится количество администрируемых лиц. По экспертным оценкам, сегодня их порядка четырех миллионов. После принятия законопроекта их количество сократится до 50−60 тысяч, то есть в 40 раз», — прокомментировал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Законопроект о расширенной ответственности производителей был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 25 апреля.