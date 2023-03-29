Экология 29 марта 2023, 12:42 РЭО займется популяризацией экологической ответственности бизнеса с Авито

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РЭО и Авито запустили специальный проект по расширенной ответственности производителей (РОП). В серии публикаций производители и импортеры товаров, зарегистрированные на Avito, смогут узнать, как соблюсти стандарты переработки.

«Продолжая сотрудничество с Avito по развитию циркулярной экономики в России, мы запускаем новый специальный проект: раздел на сайте Avito с информацией о РОП, объясняющий простым и понятным языком, как соответствовать стандартам переработки. Проект будет включать в себя раздел о ROP. Например, для упаковочных материалов текущий диапазон составляет от 10% до 45%, но предлагается увеличить его до 100% с 2025 года, и по 10% каждый год для определенных видов товаров. Это делается для того, чтобы уменьшить количество отходов, попадающих на свалку, и максимально использовать вторсырье в производстве новой продукции», — говорит Денис Буцаев, генеральный директор РЭО.

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Ранее РЭО и Avito запустили проект с производителями оборудования, зарегистрированными на онлайн-платформе российских экологических операторов «Познай себя». Они получат от платформы промокод на рекламные услуги, консультации и поддержку персонального менеджера. С помощью этого специального предложения компании-участники могут получить в 10 раз больше просмотров в течение семи дней.

«Знай наших» объединяет отечественных производителей оборудования для сбора, накопления, транспортировки, утилизации, термического обезвреживания и захоронения отходов. Регистрация отечественных производителей «Знай наших» Для регистрации в «Знай наших» необходимо отправить заявку на регистрацию по адресу util@reo.ru (форму заявки можно скачать с сайта РЭО).

Расширенная ответственность производителя (РОП) — это механизм экономического регулирования, при котором производители и импортеры несут ответственность за утилизацию отходов, образующихся в результате использования их продукции. На основе принципа «загрязнитель платит», чем менее экологически чистым является упаковка, тем выше ставка экологического налога.Законодательство было разработано для улучшения системы РОП. В законопроекте предлагается переложить ответственность за переработку упаковки на производителя упаковки и исключить возможность создания ассоциаций, специально созданных для выполнения показателя переработки. Также предлагается установить ответственность за переработку всей произведенной упаковки с 1 января 2025 года (в настоящее время коэффициент переработки упаковки составляет 10-45%) и ежегодно увеличивать коэффициент переработки для определенных категорий продукции не менее чем на 10%. Эта мера будет стимулировать производителей переходить на упаковку, пригодную для вторичной переработки.