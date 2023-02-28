Экология 28 февраля 2023, 18:16 РЭО заявил о необходимости подготовить кадры для развития ЭЗЦ в 2024—2030

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Бесшовную систему подготовки кадров в сфере экономики замкнутого цикла необходимо создать в России в 2024−2030 годах.

Об этом заявил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко. На заседании Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии в Торгово-промышленной Палате РФ он также рассказал, какие программы РЭО уже готовит совместно с российскими вузами.

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«Наша цель к 2024−2030 году сформировать комплексную бесшовную систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Для этого требуется поддержка всех заинтересованных ведомств. Но РЭО уже проводит активную работу в этом направлении. В 2021 году РЭО учредил Консорциум „Экономика замкнутого цикла“, куда вошел 21 вуз, отраслевые компании, все ключевые и влиятельные игроки отрасли обращения с отходами. Главная задача консорциума — устранить кадровый дефицит. РЭО инициировал разработку стратегии по подготовке кадров в сфере экономики замкнутого цикла. Мы рассчитываем, что ее утвердят в этом году», — сказал Бойко.

По его словам, в рамках консорциума будет создана база для проведения исследований — интерактивный ресурс, с помощью которого исследователи смогут находить необходимое для них оборудование. Также будет создана биржа НИРов в сфере экономики замкнутого цикла для устранения технологического дефицита. В стране создают множество разработок, но не все вузы и отраслевые компании понимают, как их находить, отметил Бойко. РЭО собирается провести аудит всех НИРов, которые были разработаны, и на одной платформе объединить вузы, разработчиков НИРов и их заказчиков.

Совместно с РЭУ им. Плеханова РЭО готовится учредить базовую кафедру экономики замкнутого цикла, которая получит распространение по всей стране. Также РЭО готовит две программы магистратуры в этой сфере. В прошлом году была запущена программа дополнительного образования с Плеханова и еще три будет заработают в этом году.

Ранее РЭО сообщал, что создает информационный модуль, который поможет производителям и импортерам товаров и упаковки, которые несут ответственность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), разобраться, каким образом исполнить их обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки.