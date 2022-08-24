РЭО заявил, что реформа утилизации отходов положительно скажется на экологии РФ

К 2025 году процесс утилизации упаковок в России полностью реформируется. Об этом рассказал генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, сообщил РБК.

Сейчас ответственность за утилизацию упаковок лежит на производителе конечной продукции, но после реформы этим займутся ее изготовители. Новые правила должны начать действовать с 1 января 2025 года. Они также исключат возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями.

Буцаев объяснил, что благодаря реформе не придется администрировать миллионы небольших предприятий, использующих упаковку (что, вообще-то, малоэффективно), вместо этого контролировать понадобится только 2,5 тысячи компаний — производителей упаковки.

Он также заявил, что это позволит «избавиться от практики липовых сертификатов и якобы утилизации, которая происходит только по документам, а на деле отходы выбрасываются на свалку».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Письмо с предложением Дениса Буцаева было направлено вице-премьером Викторией Абрамченко.