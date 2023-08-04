Экология 04 августа 2023, 09:30 РЭО задействует тепловизор и газоанализаторы для оцифровки полигонов РИА «Новости»

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Российский экологический оператор начнет применять тепловизоры и газоанализаторы для построения цифровых моделей полигонов. В 2023 году планируется оцифровать еще 100 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В 2022 году при построении цифровых моделей полигонов использовались камеры и лидары. В 2023 году мы в тестовом режиме начнем применять тепловизоры и газоанализторы. Первые — создают тепловые карты объектов в целях определения возможности дальнейшего прогнозирования возгораний. Вторые — используются для картирования веществ, выделяемых на полигонах», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Всего в 2022 году было обследовано 496 полигонов, выявлено более 3000 нарушений, в числе которых возгорания и тления на объектах. В 2023 году проект охватит еще 100 полигонов.

«Облеты полигонов при помощи беспилотников позволяют не только выявить нарушения, но и оценить остаточную вместимость объектов. Для этого дроны оснащаются фотокамерой и лидаром, с этого года еще и тепловизорами с газоанализаторами. В результате мы получаем измерения, на основе которых можем создавать цифровые двойники объектов, оценивать жизненный цикл полигонов», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Начиная с 2024 года планируется, что облеты будут совершаться в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года.