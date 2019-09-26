РЭО за «зеленые технологии». Финляндия поможет России обращаться с отходами

Гендиректор Российского экологического оператора встретился с иностранными специалистами в области обращения с мусором ради обсуждения способов обращения с отходами. Главная цель страны, по словам Дениса Буцаева, сделать замкнутый цикл отрасли.

Буцаев отправился в Финляндию с рабочим визитом и встретился с представителями таких промышленных компаний, как Cross Wrap, Europress, Habagroup, HIAB (Caragotec), Konecranes, Eco3, Pöyry, Kivisampo, Lassila & Tikanoja, SET Cleantech, Valmet. Он озвучил, что задача РЭО — внедрить в России самые эффективные «зеленые технологии».

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«Нам интересен ваш опыт в части реализации системы движения отходов, построения логистики перемещения от одной стадии работы с отходами к другой. Мы хотим узнать наиболее эффективные способы снижения количества полигонов по захоронению мусора», — сказал Буцаев, добавив, что страна готова внедрять новые технологии и проекты.

Финляндия за последние 10 лет на половину уменьшила количество отходов, вывезенных на полигоны. Проект запустили в 2016 году под названием LIFE Circwaste. В том же году в Финляндии произвели 94,3 миллиона тонн отходов, из них 2,9 миллиона — твердые коммунальные (ТКО). В 2017 году объем ТКО уменьшился до 2,8 миллиона тонн, из них менее 1% оказалось на полигонах. Основной объем отходов утилизировали, переработали и превратили в источник энергии.