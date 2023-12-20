Экология 20 декабря 2023, 15:37 РЭО: за добавление пунктов приема на карту вторсырья россияне смогут получить пиццу РЭО

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На карте мобильного приложения «Уберу» (Uberu) от Российского экологического оператора появилось 50 тысяч точек с пунктами приема вторсырья. За добавление новых пунктов россияне получают экойны, которые могут обменять в крупной сети пиццерий или сети продовольственных магазинов.

«В конце октября этого года мы запустили новое приложение „Уберу“, которое пригодится всем тем, кто хочет поучаствовать в реформе отрасли по обращению с отходами и формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране, а если просто, то сдать старые вещи на переработку, а не отправить в мусорку. С момента запуска мобильного приложения карта пунктов приема вторсырья дополнилась более чем 17 тысячами точек, общее число которых теперь составляет более 50 тысяч во всех регионах России. Примечательно, дополнительно актуальной информацией делятся и сами пользователи. За это они получают экойны после модерации за корректные данные. За редактирование и добавление точек можно получить экойны и обменять у партнеров, пока это сеть пиццерий и сеть продуктовых магазинов, но мы будем расширять программу», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также экойны можно получить за сдачу вторсырья в фандоматы «РТ-Инвест». Принимаются пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

Пункты приема на карту также добавляют операторы и владельцы пунктов. В ноябре РЭО и Невский экологический оператор актуализировали и нанесли на карту более 4000 точек в Санкт-Петербурге.

Помимо этого работа проводится и сотрудниками РЭО. В прошлом месяце они добавили на карту информацию по 1500 пунктам приема отработанных покрышек по всей России.

При актуализации данных пункта ему присваивается статус в зависимости от источника информации, это могут быть данные от пользователя, владельца пункта или РЭО.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал.