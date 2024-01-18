Экология 18 января 2024, 11:39 РЭО: за 5 лет в России ввели 20 млн тонн мощностей по обработке ТКО и 6 млн тонн — по утилизации РЭО

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За 5 лет в России ввели в эксплуатацию мощностей на 20 млн тонн обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и 6 млн тонн — по утилизации. Как сообщили в Российском экологическом операторе, поставленные задачи по вводу объектов обращения с ТКО в 2023 году выполнены в полном объеме, развитие отрасли продолжается несмотря на санкции.

«В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ за 5 лет создано 249 объектов обращения с ТКО суммарной мощностью 20,389 млн тонн в год по обработке ТКО, 6,103 млн тонн — по утилизации, 4,581 млн тонн — по размещению (захоронению). Несмотря на вызванные санкционным давлением сложности с доставкой и замещением импортного оборудования и комплектующих преимущественно отечественными аналогами, развитие отрасли не останавливается», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Плановые значения результатов федерального проекта по вводу в эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО по Российской Федерации по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме.

«В конце 2023 года в эксплуатацию введены несколько крупных объектов обращения с ТКО, оснащенных современным оборудованием и передовыми технологиями, позволяющими обеспечить в ближайшем будущем высокий уровень отбора и утилизации полезных фракций, снизить количество направляемых на захоронение ТКО», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Работа по созданию и дальнейшему развитию комплексной системы обращения с ТКО с целью повышения качества жизни и экологического благополучия граждан Российской Федерации будет продолжена и в 2024 году, добавили в РЭО.