Экология 21 февраля 2024, 10:56 РЭО выступит спонсором «чистого будущего» на ВФМ-2024 «ВКонтакте»

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Российский экологический оператор организует выставку арт-объектов зарубежных художников и финалистов конкурса «Зеленый квадрат» на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024). В рамках партнерства он также проведет арт-сессию и откроет мастерскую переработки.

«В своей экопросветительской деятельности РЭО много внимания уделяет молодым людям. Именно они оказываются в авангарде эковолонтерских инициатив, различных проектов и акций. Молодые россияне с большой готовностью перенимают экопривычки, узнают что-то новое, например, об устройстве экономики замкнутого цикла, о переработке и раздельном сборе отходов, а дальше несут эти знания своему окружению, в том числе старшему поколению. Таким образом именно молодежь становится знаменосцем чистого будущего. РЭО рад принять на себя роль спонсора „чистого будущего“, выступив партнером Всемирного форума молодежи», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В январе РЭО запустил конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат». В финал из более чем 560 участников вышли 53 художника. Для создания своих работ они отправились в Крым, где вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» создавали арт-объекты по собственным эскизам.

«После образовательной программы „Меганом“ арт-кластера „Таврида“ наше экспертное жюри отберет около 20 лучших работ, которые отправятся в Сириус и будут выставлены на ВФМ-2024. Арт-объекты должны быть посвящены экологии, животным, разнообразию мировых культур и народов, а также изготовлены из вторсырья и отходов. Затем ВФМ победителей ждут другие площадки, на которых РЭО поможет выставляться», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, РЭО организует на ВФМ-2024 выставку международных арт-объектов именитых художников, в числе которых Аристид Куаме и Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, Ли Чинчжу из Южной Кореи, Маниша Гера Басвани и Шахед Датавала из Индии, Медерик Тюрей из Марокко, Юмико Оно из Японии, Моффат Такадива из Зимбабве, Мишель Окпаре из Нигерии.

На полях ВФМ заработает «Зеленый фургон» — мастерская РЭО на колесах, где можно узнать о полном цикле переработки пластика (от измельчения до переплавки в новые готовые изделия). Мастерская оформлена в виде фудтрака.

РЭО также устроит арт-сессию «Зеленый квадрат», на которой участники смогут пообщаться с международными художниками, представившими свои работы в рамках ВФМ и членами жюри конкурса «Зеленый квадрат». Модератором встречи выступит Денис Буцаев.