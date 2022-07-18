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    18 июля 2022, 17:40

    РЭО выступит экопартнером «Территория смыслов»

    Редакция сайта 360

    Концепт всероссийской экологической организации разработают участники семи смен форума «Территории смыслов». Они также смогут посетить мероприятия, который организует Российский экологический оператор в рамках экологизации летних молодежных форумов.

    РЭО выступит экопартнером «Территория смыслов»

    «Будучи сквозным экопартнером летней форумной кампании Росмолодежи РЭО подготовил для „Территории смыслов“ серию мероприятий, направленных на экологизацию форума. Также на сменах „Политика“ и „Управление“ будет работать стенд ППК и волонтеров-экологов „Делай!“, с которыми мы сотрудничаем по линии добровольчества. На площадке стенда пройдут различные просветительские мероприятия. Вся деятельность по экологизации направлена на развитие отрасли обращения с отходами и повышение уровня экологической грамотности населения», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

    Участникам каждого заезда предстоит присоединиться к одному из 16 тематических клубов, один из которых — экологический. Экоклуб от ППК РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!» объединяет участников всех семи заездов и ставит перед ними одну большую общую задачу — решение кейса по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Тематика кейса общая для участников клуба во всех сообществах. Но у каждого сообщества будет свое задание, соответствующее тематике заезда, что позволит проработать общую проблему с разных точек зрения. Участники одного сообщества будут передавать свое решение участникам следующего сообщества, чтобы в результате все идеи могли усиливать и дополнять друг друга, объединившись в единый проект Движения.

    Так участники смены «Город» уже решили свою часть кейса и внесли предложения по объединению городских экологических сообществ и развитию экологической культуры горожан, а смена «Образование» придумает лучшие варианты по эффективному экопросвещению для всех возрастов.

    «Помимо кейса менторы клуба проведут для его членов тематические лекции и тренинги: ​​тренды в экологическом образовании, корпоративная социальная ответственность бизнеса, общество и экология, мифы в сфере экологии. А в общей образовательной программе организуют раздельный сбор отходов. На переработку сдадут собранные на форуме пластиковые бутылки и металлические банки. На стенде РЭО с 25 июля по 5 августа будут проходить мастер-классы по созданию бумаги из макулатуры, росписи шоперов, созданию арт-объекта из вторсырья, пошив из банерной ткани и создание значков из переработанного пластика, деловая игра „Завод“, экологический квиз, мини-лекции об экологичном образе жизни, а также большая эстафета ЭкоГТО», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

    ППК РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером летней форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.

    В 2022 году форум «Территория смыслов» проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске с 5 июля по 5 августа 2022 года. Участие в форуме можно принять в рамках работы семи смен-сообществ для 300 участников каждая: с 5 по 12 июля — сообщество «Город», с 9 по 16 июля — сообщество «Образование», с 13 по 20 июля — сообщество «Бизнес», с 17 по 24 июля — сообщество «Общество», с 21 по 28 июля — сообщество «Безопасность», с 25 июля по 1 августа — сообщество «Управление», с 29 июля по 5 августа — сообщество «Политика».