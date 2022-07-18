РЭО выступит экопартнером «Территория смыслов»

Концепт всероссийской экологической организации разработают участники семи смен форума «Территории смыслов». Они также смогут посетить мероприятия, который организует Российский экологический оператор в рамках экологизации летних молодежных форумов.

«Будучи сквозным экопартнером летней форумной кампании Росмолодежи РЭО подготовил для „Территории смыслов“ серию мероприятий, направленных на экологизацию форума. Также на сменах „Политика“ и „Управление“ будет работать стенд ППК и волонтеров-экологов „Делай!“, с которыми мы сотрудничаем по линии добровольчества. На площадке стенда пройдут различные просветительские мероприятия. Вся деятельность по экологизации направлена на развитие отрасли обращения с отходами и повышение уровня экологической грамотности населения», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Участникам каждого заезда предстоит присоединиться к одному из 16 тематических клубов, один из которых — экологический. Экоклуб от ППК РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!» объединяет участников всех семи заездов и ставит перед ними одну большую общую задачу — решение кейса по созданию всероссийского молодежного экологического движения. Тематика кейса общая для участников клуба во всех сообществах. Но у каждого сообщества будет свое задание, соответствующее тематике заезда, что позволит проработать общую проблему с разных точек зрения. Участники одного сообщества будут передавать свое решение участникам следующего сообщества, чтобы в результате все идеи могли усиливать и дополнять друг друга, объединившись в единый проект Движения.

Так участники смены «Город» уже решили свою часть кейса и внесли предложения по объединению городских экологических сообществ и развитию экологической культуры горожан, а смена «Образование» придумает лучшие варианты по эффективному экопросвещению для всех возрастов.

«Помимо кейса менторы клуба проведут для его членов тематические лекции и тренинги: ​​тренды в экологическом образовании, корпоративная социальная ответственность бизнеса, общество и экология, мифы в сфере экологии. А в общей образовательной программе организуют раздельный сбор отходов. На переработку сдадут собранные на форуме пластиковые бутылки и металлические банки. На стенде РЭО с 25 июля по 5 августа будут проходить мастер-классы по созданию бумаги из макулатуры, росписи шоперов, созданию арт-объекта из вторсырья, пошив из банерной ткани и создание значков из переработанного пластика, деловая игра „Завод“, экологический квиз, мини-лекции об экологичном образе жизни, а также большая эстафета ЭкоГТО», — сказал глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

ППК РЭО при поддержке волонтеров-экологов «Делай!» выступает сквозным экологическим партнером летней форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Подробней об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта.

В 2022 году форум «Территория смыслов» проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске с 5 июля по 5 августа 2022 года. Участие в форуме можно принять в рамках работы семи смен-сообществ для 300 участников каждая: с 5 по 12 июля — сообщество «Город», с 9 по 16 июля — сообщество «Образование», с 13 по 20 июля — сообщество «Бизнес», с 17 по 24 июля — сообщество «Общество», с 21 по 28 июля — сообщество «Безопасность», с 25 июля по 1 августа — сообщество «Управление», с 29 июля по 5 августа — сообщество «Политика».