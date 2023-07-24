Экология 24 июля 2023, 17:32 РЭО выступит экопартнером форума «Россия — Африка» РЭО

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Российский экологический оператор организует раздельный сбор отходов и установит мастерскую переработку «Зеленый фургон» на форуме «Россия — Африка», который пройдет в Москве 27−28 июля. В 2023 году РЭО стал экопартнером мероприятия.

«В этом году РЭО стал экопартнером экономического и гуманитарного форума „Россия — Африка“. Для посетителей мы подготовим мастерскую переработки „Зеленый фургон“, который уже на постоянной основе интегрируется в программу деловых форумов. Также будет организован сбор твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе пофракционный. Нам важно показать, что реформа обращения с ТКО касается всех жителей страны и для построения экономики замкнутого цикла важно участие каждого», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Представители РЭО примут участие в мероприятиях форума, который пройдет под лозунгом «За мир, безопасность и развитие». Он представляет собой уникальное событие в отношениях России со странами Африканского континента. Форум призван диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества, в том числе в области экологии.

«На форуме будет организована масштабная международная выставочная экспозиция, а также пройдет ряд важных деловых встреч. Участие в форуме — стратегически важный шаг для развития торгово-экономических отношений России со странами Африки», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.