Экология 23 марта 2023, 10:56 РЭО выступит экологическим партнером Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

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Российский экологический оператор выступит экологическим партнером Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» и организатором специальной сессии. В ее рамках планируется обсудить в том числе добровольческую деятельность в сфере экологии. 22 марта 2023 года в Москве состоялось первое объединенное заседание экспертного совета и программного комитета Форума, который пройдет 29−30 сентября на территории всесезонного курорта «Манжерок».

«Внутренний туризм в России набирает все большие обороты. Растут и объемы отходов в курортных городах. В результате увеличивается нагрузка на региональных операторов и бюджет. Отдельное внимание стоит уделить особо охраняемым природным территориям. В этом ключе необходимо осветить вопросы оказания мер государственной поддержки для эффективного обращения с отходами в курортных зонах России, а также снижения сезонной нагрузки с регоператоров без увеличения тарифа. Это первое предложение РЭО по сессиям Алтайского экологического форума. Второе — вопрос экологической культуры населения, понимания истоков проблемы и способов ее решения. В рамках этой сессии будет обсуждаться важность добровольческой деятельности в сфере экологии, взаимодействие эковолонтерства с научными и исследовательскими проектами в области экологии. Также будут освещены лучшие практики по развитию эковолонтерского сообщества», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

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Представительный состав участников мероприятия собрал специалистов отрасли и экспертов ведущих российских компаний, заинтересованных в реализации ключевых экологических инициатив в стране, развитии экологического мышления, бережного и ответственного отношения человека к природе. Эксперты детально обсудили ключевые блоки деловой программы предстоящего Форума и внесли предложения по дополнительным темам, сессиям и мероприятиям межфорумной активности.

«Фонд Росконгресс ведет активную работу по подготовке к Форуму, войдет в рабочую группу и всемерно поддержит все направления реализации программы развития „Эко Алтай“, — подчеркнул директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. — Мы уверены, что возрастающая потребность общества к здоровому образу жизни, экологически чистым продуктам будет способствовать формированию и продвижению цепочки природных ценностей Алтая, а проактивное продвижение инвестиционного потенциала Республики Алтай — привлечению в регион экологически чистых технологий и инновационных экопроектов».

В числе дополнений к основному блоку деловой программы Форума и мероприятий межфорумной активности экспертами предложены темы: экологический суверенитет страны, эффективная биополитика, неиспользованные инвестиционные ресурсы, экобренды, взаимодействие с крупным бизнесом в экологических проектах, непрерывное экообразование, новые горизонты культурного воспитания, культурное наследие и духовность Алтая.

«Учитывая то количество инициатив, которые мы видим от наших экспертов и партнеров по теме экологии, целесообразно создать в Республике Алтай центр притяжения высокотехнологичных цифровых, образовательных и экологических проектов. Например, как Сколково, который бы постоянно работал, аккумулировал и внедрял лучшие проекты и практики», — подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов, резюмируя итоги мероприятия.