Экология 16 апреля 2024, 16:42 РЭО выпустит первые зеленые облигации в 2024 году

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Российский экологический оператор выпустит первые зеленые облигации компании в 2024 году. Средства с них пойдут на создание объектов обращения с отходами. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев в рамках открытого отчета о деятельности публично-правовой компании.

«В части программы устойчивого развития, РЭО разработал стандарты ESG для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Создан Совет по устойчивому развитию, утверждена Политика зеленого финансирования. В 2022 и 2023 году компания получила рейтинг ESG-II от рейтингового агентства “Эксперт РА”. Первые облигации с верифицированным титулом «зеленые» планируем выпустить в этом году», — сообщил глава РЭО.

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Зеленые облигации будут выпущены согласно принципам устойчивого развития и будут соответствовать принципам ESG. Они будут размещены на московской бирже.

Для финансирования проектов за счет средств, полученных от размещения зеленых облигаций РЭО, инвестор должен соответствовать политике зеленого финансирования РЭО и выполнить ряд условий.

Первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций состоялся в 2022 году. Тогда РЭО приобрел у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» зеленые облигации на два миллиарда рублей. Средства пошли на строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика.

Доклад «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет Компании» был презентован вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.