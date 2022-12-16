Экология 16 декабря 2022, 17:30 РЭО выпустит облигации на Мосбирже до конца года

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Ставка доходности по ним составит до 3,5%

Российский экологический оператор выпустит облигации до конца года, компания выступит в качестве эмитента на Мосбирже. Ставка доходности по ним составит до 3,5% к ключевой ставке Банка России.

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«Облигации будут на Мосбирже размещены до конца текущего года. Купить их может каждый человек, обладающий брокерским счетом. Для инвесторов доходность достаточно интересная — это ключевая ставка Центробанка плюс определенное количество процентов. Мы рассчитываем, что это будет 2,5-3,5% к ключевой ставке», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

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Благодаря зеленым облигациям, инвесторы в предприятия по обращению с ТКО смогут привлекать дешевые длинные деньги. Для них ставка займа по такому финансированию составит около 5%, что беспрецедентно низко.

Ранее Денис Буцаев сообщил, что в 2022 году введены в эксплуатацию 32 предприятия, в том числе шесть комплексных. При этом до конца года планируется ввести еще девять объектов по обращению с отходами, из которых два комплексных.