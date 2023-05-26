Экология 26 мая 2023, 16:04 РЭО выпустил ролик с блогером Артемием Лебедевым

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Российский экологический оператор выпустил новый экопросветительский ролик, в котором снялся блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он призвал россиян переходить на более экологичные виды упаковки.

«Экономика замкнутого цикла и работа над ее формированием в нашей стране включает в себя большой блок работы по экопросвещению. Через ролики с медийными личностями мы рассказываем о важности вовлечения во вторичный оборот отходов, более экологичных видах упаковки. Напомню, что в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) именно производители упаковки будут нести ответственность за ее полную утилизацию», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В новом ролике от РЭО российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказывает о том, как привлекательная на вид упаковка с красивым дизайном не соответствует нормам экологичности, не может быть переработана.

«Страшно подумать, сколько упаковки в нашей жизни. Упаковки лишней. Купил товар — выбросил упаковку. В воздухе она не растворяется, никуда не исчезает, а просто едет (если повезет) на сортировку и переработку или (реальность) на свалку. Статистика пугает: в каждом мусорном баке России 50% — это упаковка», — написал Лебедев в своем канале.

Ролик был опубликован 26 мая канале Лебедева и в социальных сетях РЭО. Посмотреть видео можно по ссылке.

«Ролик уже собрал более 700 тысяч просмотров в соцсети „ВКонтакте“ и более 2000 реакций в канале Артемия, включая лайки и комментарии. Многие поддержали тему, затронутую в ролике», — сказал PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

РЭО создал большой медиабанк с экопросветительскими материалами, в который вошли плакаты, фотобанк, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой. С 2022 года РЭО расширил просветительскую кампанию и начал продвигать эковолонтерское движение в России. В 2023 году РЭО планирует экологизировать форумы в России.