Экология 22 марта 2024, 12:28 РЭО выпустил мультфильм о мусорном монстре РЭО

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Российский экологический оператор подготовил мультипликационный сериал для детей «Помощники Земли», рассказывающем о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев.

«Экопросвещение крайне важно в построении экономики замкнутого цикла и реформе отрасли обращения с отходами. Ведь большую роль играет образ жизни жителей нашей страны, которые влияют на рост отходов, возможность их сбора и переработки. Для самых маленьких граждан мы подготовили целый мультипликационный сериал „Помощники Земли“. Посмотрев его, дети узнают о сортировке и переработке отходов, загрязнении воздуха, очистке воды, изменениях климата, экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе. Приглашаем всех к просмотру, и взрослых тоже», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Помощники Земли» — серия коротких мультфильмов, которые весело и доступно рассказывают детям об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов.

«Всего было создано восемь серий. Они предназначены для детей 5−7 лет, но, конечно, посмотреть их будет полезно всем возрастам», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Краткое описание мультфильма «Помощники Земли»: веселая и изобретательная команда Помощников Земли мешает неприятному и пахучему Мусорному Монстру, который мечтает захватить мир. Некоторые взрослые и дети невольно помогают Монстру, разбрасывая мусор и не сортируя отходы как следует. Веселый Тим и изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина — Помощники Земли всегда на страже. Используя свои гаджеты и суперспособности, они правильно сортируют мусор и отправляют его на переработку, помогая Земле становиться чище и здоровее.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке.