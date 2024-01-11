Экология 11 января 2024, 11:56 РЭО выпустил альбом лучших практик раздельного сбора РЭО

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Российский экологический оператор выпустил альбом лучших практик по раздельному накоплению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО). Он позволит регионам усовершенствовать свои системы обращения с отходами.

«Для развития всей отрасли ТКО, формирования экономики замкнутого цикла очень важно продвигать раздельный сбор отходов, с которого начинает выстраиваться вся технологическая цепочка. При этом раздельный сбор должен быть повсеместным и удобным для пользователей. Именно для этого мы создали альбом лучших практик. Он будет посвящен пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору для развития экономики замкнутого цикла. В альбоме мы собрали опыт различных организаций, который многим поможет понять, как должна выстраиваться комплексная система обращения с отходами. Отмечу, что на создание альбома нас также подтолкнул запрос со стороны регионов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В первой части альбома содержится сборник российских производителей оборудования для РСО. Среди оборудования представлены специальные контейнеры и сетки, модули, «умные пункты приема» и фандоматы, боксы и урны.

Также в альбоме рассмотрены практики раздельного сбора других типов отходов, помимо ТКО, которые часто оказываются у населения.

«Дуальный раздельный сбор — разделение ТКО на два потока — является хорошим первым шагом на пути решения проблемы отходов, и уже практикуется в 61 регионе России, но существенную часть отходов населения невозможно отправить на переработку, практикуя только дуальный сбор. Текстиль и макулатура после загрязнения становятся непригодными для переработки. Стеклобой теряется на сортировках и уходит на полигоны. По этой причине в альбоме сделан акцент на опыт пофракционного раздельного сбора отходов», — добавил Денис Буцаев.

Альбом содержит подборку лучших практик 18 региональных операторов, наиболее заинтересованных и активно участвующих в развитии раздельного накопления отходов. Рассмотрены различные формы раздельного сбора вторичных ресурсов — от стационарных контейнеров и модулей на контейнерных площадках до экопунктов и регулярных акций. Описаны информационные и просветительские мероприятия, представлены данные по собираемости вторичных ресурсов для оценки эффективности различных подходов.

«Примечательно, что, например, каждый региональный оператор старается найти свой подход к раздельному накоплению отходов, иногда проходя сложный путь проб и ошибок. И нет региона, где все представленные в альбоме формы сбора сочетались бы одновременно. Именно поэтому мы создаем альбом лучших практик, чтобы делиться опытом и сокращать путь до создания максимально комплексной и эффективной системы обращения с отходами населения», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Альбом можно найти в медиабанке на сайте РЭО или скачать по ссылке. В следующих выпусках альбома будет рассмотрен опыт внедрения раздельного накопления отходов не только региональными операторами, но и другими организациями на разных объектах и территориях.