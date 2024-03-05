Экология 05 марта 2024, 17:52 РЭО выбрал победителя розыгрыша путешествия на Камчатку из 1000 человек РЭО

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Российский экологический оператор провел конкурс среди участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, главным призом которого является путешествие на Камчатку. В нем приняли участие 1000 человек. Победителем стала Александра Аверьянова из Красноярского края.

«Конкурс, который мы провели в рамках ВФМ, направлен на популяризацию раздельного сбора отходов, принципов экономики замкнутого цикла и экопривычек. Главный приз — путешествие на Камчатку, этот регион славится своей уникальной природой. Мы увидели большой отклик, участие приняли 1000 человек», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участники ВФМ должны были найти все зоны, где расположены арт-объекты, созданные в рамках еще одного конкурса РЭО — «Зеленого квадрата». В каждой из четырех зон нужно было сделать по одному снимку на фоне любых понравившихся арт-объектов и выложить их во «ВКонтакте» или Telegram с тегом #зеленыйквадрат.

Затем фото нужно было показать волонтеру в «Зеленом фургоне» РЭО, а также оставить свои данные. Взамен участники получали монетку из переработанного пластика и становились участником розыгрыша.

Победителя объявили 5 марта на главной сцене на площади «Душа России» в рамках утреннего шоу. Им стала стала Александра Аверьянова из Красноярского края. Девушке вручили сертификат на поездку. Отбор победителя проходил при помощи рандомайзера.

«Мы устроили конкурс для участников ВФМ, чтобы они смогли побывать в уникальном крае, а также чтобы привлечь внимание молодежи к экологическим вопросам», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Арт-объекты конкурса «Зеленый квадрат» создавались в рамках образовательной программы Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму с 10 по 22 февраля 2024 года. Экспозиция из созданных 16 арт-объектов представлена на ВФМ с 1 по 7 марта в Сириусе (Сочи).