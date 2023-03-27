Экология 27 марта 2023, 15:27 РЭО выберет лучшую российскую нейросеть для поиска нарушений на полигонах

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Российский экологический оператор выберет лучшую нейросеть для поиска нарушений при эксплуатации полигонов на хакатоне с призовым фондом 40 млн рублей. РЭО стал партнером конкурса «Лидеры цифровой трансформации» от правительства Москвы. Для его участников РЭО поставил задачу разработать систему поиска нарушений в сфере захоронения отходов.

«Как институт развития РЭО отвечает за формирование в нашей стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и создание экономики замкнутого цикла. К существующим факторам негативного воздействия на развитие отрасли относятся нарушения на мусорных полигонах, прилегающих территориях, несанкционированные свалки. И хотя у нас уже запущен проект по выявлению нарушений на объектах размещения отходов при помощи беспилотников, большая работа по анализу проделанной работы делается специалистами РЭО вручную. Это говорит о востребованности разработки системы, которая позволит сделать процесс автоматическим. Более того, мы уже дважды проводили хакатоны для поиска наилучших цифровых решений — оба раза технологии победителей применялись в итоге по всей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Конкурс направлен на выявление цифровых решений для реальных задач от города и бизнеса. Победители получат шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки. В конкурсе могут участвовать специалисты из ИТ-сферы в возрасте от 18 лет со всего мира. Призовой фонд составляет 40 млн рублей, первое место — 1 миллион рублей, второе — 600 тысяч рублей, третье — 400 тысяч рублей.

«Мы подготовили техническое задание для конкурсантов, суть которого заключается в разработке системы, использующей нейросети. За основу для выявления нарушений на полигонах будут браться фото- и видеоматериалы, сделанные беспилотниками, спутниковыми снимками и получаемые в режиме реального времени с самих объектов. Желаем участникам плодотворной работы», — отметил Алексей Буров.

В жюри конкурса вошли представители столичных департаментов, специалисты крупных компаний и корпораций. Прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» продлится до 21 мая. Подробности на сайте конкурса.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО провести первый в России хакатон в сфере обращения с отходами. По результатам было получено цифровое решение по определению объемов накопленных на полигонах отходов при помощи съемки с беспилотника. В 2022 году были проведены облеты 496 полигонов в 62 регионах, по результатам воздушного лазерного сканирования было зафиксировано свыше 2400 нарушений, включая такие, как отсутствие КПП и весов, выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка.

«Первый хакатон РЭО позволил нам удешевить процесс проведения мониторинга объектов захоронения ТКО — был выработан и тиражирован инновационный подход инвентаризации, ранее не применяемый в отрасли обращения с ТКО. По итогу уже сегодня мы имеем цифровые двойники более половины полигонов страны, что дает объективную картину по статусу эксплуатации объектов», — добавил Алексей Макрушин.

Еще один хакатон — Green Tech Startup Booster- РЭО провел в прошлом году совместно с Фондом «Сколково». В нем победу одержала компания NevLabs, ее разработчики представили робота-сортировщика. Для распознавания используется нейронная сеть, что позволяет кардинально снизить стоимость решения по сравнению с традиционными оптическими сортировщиками, работающими в инфракрасном диапазоне, а также позволяет распознавать фракции, неподвластные спектральному анализу.