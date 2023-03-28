28 марта 2023, 12:10
РЭО выберет лучшую российскую нейронную сеть для поиска нарушений на полигонах ТКО
РЭО выберет лучшую российскую нейронную сеть для поиска нарушений на свалках
Российские экологические операторы выберут лучшую нейронную сеть для поиска нарушений на свалках в рамках хакатона с призом в 40 миллионов рублей РЭО является партнером конкурса "Лидеры цифровой трансформации", проводимого правительством Москвы. поставила перед участниками задачу разработать систему поиска нарушений в сфере обращения с отходами. Как агентство развития, РЭО отвечает за формирование в нашей стране комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и создание замкнутой циркулярной экономики. Существующие факторы, негативно влияющие на развитие этой отрасли, включают в себя нарушения на полигонах, прилегающих свалках и несанкционированных свалках. Кроме того, уже создан проект по использованию беспилотников для выявления нарушений на полигонах ТБО, но анализ работы зачастую проводится вручную специалистами РЭО. Это говорит о необходимости разработки систем для автоматизации этой работы. Кроме того, мы уже дважды организовывали хакатоны для поиска лучших цифровых решений, и оба раза победившие технологии в итоге применялись в масштабах страны", - сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Цель конкурса - найти цифровые решения реальных проблем, с которыми сталкиваются города и предприятия. Победители получат возможность найти заказчиков и внедрить свои разработки. В конкурсе могут принять участие IT-специалисты со всего мира в возрасте не моложе 18 лет. Общий призовой фонд составляет 40 млн рублей, из них 1 млн рублей за первое место, 600 000 рублей за второе место и 400 000 рублей за третье место. В состав жюри входят представители министерств, ведущих компаний и корпоративные эксперты из столичного региона. Прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" открыт до 21 мая. Для получения дополнительной информации посетите сайт конкурса. В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО организовать первый в России хакатон по управлению отходами. В результате было разработано цифровое решение для измерения количества отходов, накапливающихся на свалках, с помощью беспилотников: в 2022 году было просканировано 496 свалок в 62 регионах. В результате сканирования было выявлено более 2 400 нарушений. Первый хакатон REO удешевил процесс мониторинга свалок: был разработан и тиражирован инновационный подход к инвентаризации, ранее не применявшийся в отрасли переработки ТБО. Алексей Макрушин добавляет: "В результате у нас уже есть цифровые копии более половины полигонов страны, что дает нам объективную картину того, как работают наши объекты". В прошлом году компания REO также организовала хакатон под названием Green Tech Startup Booster в сотрудничестве с Фондом "Сколково". Победителем стала компания NevLabs, разработчики которой представили робота-сортировщика. Для распознавания используются нейронные сети, что значительно снижает стоимость решения по сравнению с обычными оптическими сортировщиками, работающими в инфракрасном диапазоне, а также позволяет роботу распознавать фракции, которые невозможно использовать для спектрального анализа.
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