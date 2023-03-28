Экология 28 марта 2023, 12:10 РЭО выберет лучшую российскую нейронную сеть для поиска нарушений на полигонах ТКО

Читать 360tv в

РЭО выберет лучшую российскую нейронную сеть для поиска нарушений на свалках

Российские экологические операторы выберут лучшую нейронную сеть для поиска нарушений на свалках в рамках хакатона с призом в 40 миллионов рублей РЭО является партнером конкурса "Лидеры цифровой трансформации", проводимого правительством Москвы. поставила перед участниками задачу разработать систему поиска нарушений в сфере обращения с отходами. Как агентство развития, РЭО отвечает за формирование в нашей стране комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и создание замкнутой циркулярной экономики. Существующие факторы, негативно влияющие на развитие этой отрасли, включают в себя нарушения на полигонах, прилегающих свалках и несанкционированных свалках. Кроме того, уже создан проект по использованию беспилотников для выявления нарушений на полигонах ТБО, но анализ работы зачастую проводится вручную специалистами РЭО. Это говорит о необходимости разработки систем для автоматизации этой работы. Кроме того, мы уже дважды организовывали хакатоны для поиска лучших цифровых решений, и оба раза победившие технологии в итоге применялись в масштабах страны", - сказал Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Цель конкурса - найти цифровые решения реальных проблем, с которыми сталкиваются города и предприятия. Победители получат возможность найти заказчиков и внедрить свои разработки. В конкурсе могут принять участие IT-специалисты со всего мира в возрасте не моложе 18 лет. Общий призовой фонд составляет 40 млн рублей, из них 1 млн рублей за первое место, 600 000 рублей за второе место и 400 000 рублей за третье место. В состав жюри входят представители министерств, ведущих компаний и корпоративные эксперты из столичного региона. Прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" открыт до 21 мая. Для получения дополнительной информации посетите сайт конкурса. В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО организовать первый в России хакатон по управлению отходами. В результате было разработано цифровое решение для измерения количества отходов, накапливающихся на свалках, с помощью беспилотников: в 2022 году было просканировано 496 свалок в 62 регионах. В результате сканирования было выявлено более 2 400 нарушений. Первый хакатон REO удешевил процесс мониторинга свалок: был разработан и тиражирован инновационный подход к инвентаризации, ранее не применявшийся в отрасли переработки ТБО. Алексей Макрушин добавляет: "В результате у нас уже есть цифровые копии более половины полигонов страны, что дает нам объективную картину того, как работают наши объекты". В прошлом году компания REO также организовала хакатон под названием Green Tech Startup Booster в сотрудничестве с Фондом "Сколково". Победителем стала компания NevLabs, разработчики которой представили робота-сортировщика. Для распознавания используются нейронные сети, что значительно снижает стоимость решения по сравнению с обычными оптическими сортировщиками, работающими в инфракрасном диапазоне, а также позволяет роботу распознавать фракции, которые невозможно использовать для спектрального анализа.