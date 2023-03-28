Экология 28 марта 2023, 10:37 РЭО выберет лучшую российскую нейронную сеть для поиска нарушений на полигонах ТБО

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Российский экологический оператор выберет лучшую нейронную сеть для поиска нарушений в работе полигонов в рамках хакатона с призом 40 млн рублей. Компания РЭО является партнером конкурса правительства Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Перед его участниками РЭО поставил задачу разработать систему поиска нарушений в сфере обращения с отходами.

«Как институт развития РЭО отвечает за формирование в нашей стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и создание экономики замкнутого цикла. К существующим факторам негативного воздействия на развитие отрасли относятся нарушения на мусорных полигонах, прилегающих территориях, несанкционированные свалки. И хотя у нас уже запущен проект по выявлению нарушений на объектах размещения отходов при помощи беспилотников, большая работа по анализу проделанной работы делается специалистами РЭО вручную. Это говорит о востребованности разработки системы, которая позволит сделать процесс автоматическим. Более того, мы уже дважды проводили хакатоны для поиска наилучших цифровых решений — оба раза технологии победителей применялись в итоге по всей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Конкурс направлен на поиск цифровых решений реальных задач, стоящих перед городами и предприятиями. Победители получат возможность найти заказчиков и внедрить свои разработки. В конкурсе могут принять участие ИТ-специалисты в возрасте от 18 лет со всего мира. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов рублей, 1-е место — 1 миллион рублей, 2-е место — 600 000 рублей, 3-е место — 400 000 рублей.

В жюри конкурса входят представители столичных департаментов, ведущих компаний и корпоративные эксперты. Прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» открыт до 21 мая. Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО организовать первый в России хакатон по управлению отходами. В результате было разработано цифровое решение, позволяющее с помощью беспилотников определять количество отходов, накапливающихся на полигонах: в 2022 году был проведен облет 496 полигонов в 62 регионах. Сканированием было выявлено более 2 400 нарушений. Первый хакатон РЭО удешевил процесс мониторинга полигонов ТБО: был разработан и тиражирован инновационный подход к инвентаризации, ранее не применявшийся в отрасли утилизации ТКО.

«В результате уже сейчас мы имеем цифровые копии более половины полигонов страны, что дает нам объективную картину эксплуатационного состояния наших объектов», — добавил Алексей Макрушин.

В прошлом году компания РЭО также организовала хакатон Green Tech Startup Booster в сотрудничестве с Фондом «Сколково». Победителем стала компания NevLabs, разработчики которой представили робота-сортировщика. Для распознавания используются нейронные сети, что значительно снижает стоимость решения по сравнению с традиционными оптическими сортировщиками, работающими в инфракрасном диапазоне, а также позволяет роботу распознавать фракции, недоступные для спектрального анализа.