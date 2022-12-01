Экология 01 декабря 2022, 09:06 РЭО выберет лучшего робота-сортировщика на хакатоне

Читать 360tv в

Решение смогут применять на мусорных заводах по всей стране

Финал технологического Greentech-хакатона состоится 2 декабря 2022 года на территории Инновационного центра «Сколково». Участники представят свои разработки по сортировке отходов на основе искусственного интеллекта. Организаторами конкурса выступают Фонд «Сколково» и генеральный партнер программы — Российский экологический оператор.

Реклама

Реклама

«Одной из проблем отрасли обращения с отходами является отсутствие информации по заполненности полигонов. В этом году мы запустили проект по 3D-моделированию объектов размещения, оцифровали уже около 500 штук. А начиналось все с такого же хакатона, результат которого в итоге распространился на всю страну. В этот раз мы будем выявлять лучшие разработки по сортировке отходов с применением оптического распознавания. Это особенно актуально, с учетом того, что по оптическим сепараторам нам еще предстоит нарастить показатели импортозамещения. Уверен, что результат трудов участников на совместном со „Сколково“ хакатоне будет в итоге растиражирован и принесет пользу отрасли обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кульминацией хакатона станет так называемая «битва роботов», где для этих целей специально собрано инновационное оборудование, позволяющее продемонстрировать возможности разных технологий одновременно.

Участники в режиме реального времени представят свои технологии по роботизированной сортировке отходов, позволяющие на основании компьютерного зрения, искусственного интеллекта и роботов-сортировщиков распознавать и разделять отходы на фракции на имитационной площадке сортировочного комплекса, в условиях, приближенных к реальным.

Из более 870 заявок, поступивших на акселерационную программу, на участие в хакатоне были отобраны лучшие команды, готовые предложить комплексное решение, позволяющее повысить качество и эффективность процесса сортировки отходов. В финале представители лидеров отрасли определят лучшие решения и назовут имена победителей.

Призеры хакатона получат возможность подать заявку на грантовую поддержку для развития своего продукта или внедрения его у заказчика и принять участие в фаст-треке на статус участника «Сколково». Также у них появится реальный шанс масштабировать свой бизнес и реализовать проект на федеральном уровне.

Дополнительная информация.