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    01 апреля 2022, 11:30

    РЭО возместит затраты утилизаторов на переработку в 2023 году

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор возместит затраты утилизаторов в 2023 году. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут предоставляться из экологического сбора начиная с 2023 года. Теперь Российскому экологическому оператору предстоит определить порядок доведения средств.

    РЭО возместит затраты утилизаторов на переработку в 2023 году

    «С 2023 года на финансовую поддержку могут рассчитывать утилизаторы отходов от использования товаров, подтвердившие фактическую утилизацию. Правила, по которым будет оказываться финансовая поддержка ППК, будут утверждены Набсоветом компании в ближайшее время. Перед РЭО стоит задача — в 2023 году обеспечить возмещение затрат на утилизацию отходов, которые будут переработаны в 2022 году. То есть в 2023-м мы выдаем деньги за утилизированный объем 2022 года. В рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ на финансовую поддержку утилизаторам будут выделены средства экологического сбора. Принятие постановления — первый шаг Правительства РФ по наведению порядка в отрасли, который если не искоренит, то значительно сократит возможности по занижению стоимости услуг по утилизации ниже установленных ставок экосбора», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

    Для того, чтобы получить компенсацию, утилизатор должен будет предоставить в ППК РЭО пакет документов, подтверждающих фактическую переработку отходов. Перечень документов и порядок оценки достоверности сведений будут утверждены Российским экологическим оператором.

    «Сейчас утилизаторы получают за оказанные услуги часть суммы от установленной и не способны компенсировать затраты на производственные процессы.

    Это приводит не к фактической утилизации, а к „покупке“ акта об утилизации. Имея возможность возместить понесенные затраты по ставке экологического сбора, утилизаторы не станут соглашаться на существенно заниженные стоимости. Кроме того, для потенциальных инвесторов в предприятия по утилизации построение бизнес-процессов станет понятнее», — отметил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

    Обратиться в РЭО и сообщить об объеме утилизированных за 2022 год отходов утилизаторам можно будет с 2023 года. Заявки от утилизаторов, не включенных в реестр ППК РЭО рассматриваться не будут. Компенсация будет оказываться за утилизированный объем по ставке экосбора по отдельным группам товаров.

    Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, на что могут быть расходованы средства экологического сбора — на строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по обращению с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также возмещение утилизаторам понесенных ими затрат на утилизацию. По словам главы РЭО, в отрасли по утилизации отходов от использования товаров работают около 36 тысяч человек.