РЭО возместит затраты утилизаторов на переработку в 2023 году

Российский экологический оператор возместит затраты утилизаторов в 2023 году. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут предоставляться из экологического сбора начиная с 2023 года. Теперь Российскому экологическому оператору предстоит определить порядок доведения средств.

«С 2023 года на финансовую поддержку могут рассчитывать утилизаторы отходов от использования товаров, подтвердившие фактическую утилизацию. Правила, по которым будет оказываться финансовая поддержка ППК, будут утверждены Набсоветом компании в ближайшее время. Перед РЭО стоит задача — в 2023 году обеспечить возмещение затрат на утилизацию отходов, которые будут переработаны в 2022 году. То есть в 2023-м мы выдаем деньги за утилизированный объем 2022 года. В рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ на финансовую поддержку утилизаторам будут выделены средства экологического сбора. Принятие постановления — первый шаг Правительства РФ по наведению порядка в отрасли, который если не искоренит, то значительно сократит возможности по занижению стоимости услуг по утилизации ниже установленных ставок экосбора», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Для того, чтобы получить компенсацию, утилизатор должен будет предоставить в ППК РЭО пакет документов, подтверждающих фактическую переработку отходов. Перечень документов и порядок оценки достоверности сведений будут утверждены Российским экологическим оператором.

«Сейчас утилизаторы получают за оказанные услуги часть суммы от установленной и не способны компенсировать затраты на производственные процессы.

Это приводит не к фактической утилизации, а к „покупке“ акта об утилизации. Имея возможность возместить понесенные затраты по ставке экологического сбора, утилизаторы не станут соглашаться на существенно заниженные стоимости. Кроме того, для потенциальных инвесторов в предприятия по утилизации построение бизнес-процессов станет понятнее», — отметил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

Обратиться в РЭО и сообщить об объеме утилизированных за 2022 год отходов утилизаторам можно будет с 2023 года. Заявки от утилизаторов, не включенных в реестр ППК РЭО рассматриваться не будут. Компенсация будет оказываться за утилизированный объем по ставке экосбора по отдельным группам товаров.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, на что могут быть расходованы средства экологического сбора — на строительство и реконструкцию объектов, которые необходимы для деятельности по обращению с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также возмещение утилизаторам понесенных ими затрат на утилизацию. По словам главы РЭО, в отрасли по утилизации отходов от использования товаров работают около 36 тысяч человек.