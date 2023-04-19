Экология 19 апреля 2023, 16:06 РЭО внедрил ESG-стандарт

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Российский экологический оператор, куратор мусорной реформы в России, внедрил ESG-стандарт.

«В РЭО были утверждены Декларация устойчивого развития и ESG-стандарт, который акцентирует внимание на отдельные компоненты идеологии ESG. Это окружающая среда, социальные вопросы и корпоративное управление. Документ выступает как инструмент с ключевыми параметрами, который предлагает рациональный путь трансформации компаний. Компании следует соответствовать ESG-стандартам, в первую очередь, в интересах отрасли и людей, живущих в зоне их деятельности. И мы будем реализовывать именно такие подходы и решения», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В июле 2021-го при РЭО был создан экспертный совет по устойчивому развитию. В его состав вошли эксперты отрасли, представители бизнеса, научного сообщества, кредитных организаций. Работа совета направлена на создание методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в отрасли обращения с отходами, а также сопровождение ESG-трансформации компаний. В ходе деятельности совет утвердил ESG-стандарт для РЭО.