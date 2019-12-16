Бутылки с новогодних вечеринок отправят на переработку

В преддверии новогодних каникул Российский экологический оператор (РЭО) и компания Pernod Ricard Rouss запустят акцию по сбору стекла на переработку в московских барах. Популярные столичные заведения будут сдавать бутылки из-под алкоголя и воды на переработку.

Как рассказала в пресс-службе РЭО, цель проекта — привлечь внимание к необходимости переработки стекла и снизить нагрузку на окружающую среду. Пилотный проект «ПерераBOTTLE» пройдет с 15 декабря по 15 января. В нем примут участие, в том числе, резиденты «Красного Октября», Artplay, «Центрального рынка» на Рождественском бульваре, а также заведения Noor Bar, «Киану», 32.05, Mitzva Bar, винотека «Первый нос» и «Винный Базар на Комсомольском».

Полный список баров, которые примут участие в пилотном проекте, размещен на сайте «ПерераBOTTLE». Там же есть счетчик бутылок, которые удалось собрать во время акции. Кроме того, на сайте можно принять участие в небольшом исследовании, направленном на выяснение того, насколько посетителям важно, чтобы заведение бережно относилось к окружающей среде, и чем они сами готовы ему помочь.

В пресс-службе добавили, что этот проект было решено запустить именно перед новогодними праздниками, чтобы снизить экологическую нагрузку. Пока что «ПерераBOTTLE» воспринимается как пилотный проект, но в дальнейшем его могут сделать более масштабным.

Техническим партнером проекта стал оператор по раздельному вывозу отходов «Сфера Экологии», входящий в состав ГК «ЭкоТехнологии». Собранные бутылки будут направлены для переработки на заводы ООО «Алекс Трейд» и ООО «ЧСЗ-Липецк».