Экология 15 марта 2024, 13:32 РЭО вложит в производство ПЭТ-хлопьев в Челябинской области около 1,3 млрд рублей РЭО

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Российский экологический оператор вложит около 1,3 млрд рублей в проект по созданию производства ПЭТ-хлопьев на территории пилотного экопромышленного парка в Челябинской области.

«РЭО вложит около 1,3 млрд рублей в объект по производству ПЭТ-хлопьев в Челябинской области. Проект одного из резидентов экопромышленного парка планируется профинансировать за счет выпуска облигаций. Напомню, что экопромышленные парки будут построены в каждом федеральном округе России и позволят выстроить экономику замкнутого цикла, главным принципом которой является вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции вместо направления их на полигон», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Проект реализует ООО «Сансара» в рамках создания пилотного экопромышленного парка в Челябинской области. Компания «Сансара» стала первым резидентом экопромышленного парка, реализующим проект за счет облигаций РЭО.

РЭО планирует предоставить финансирование для создания объекта в размере до 90% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, путем предоставления льготного займа резиденту экопромышленного парка, за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

«Челябинская область входит в восьмерку пилотных регионов, где в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ строятся экопромышленные парки. Это объекты, в которых используется принципиально новый подход к обороту ТКО. В нашей области в целом ведется большая работа в сфере обращения с отходами — мы активно внедряем раздельный сбор, запускаем новые мусоросортировочные комплексы. Переработка вторсырья и производство новых изделий из него — важнейший этап на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов», — пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«В комплекс войдут объекты по производству 8 500 тонн в год прозрачных и светло-голубых хлопьев, а также 5 000 тонн в год цветных микс-хлопьев», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Проект также даст 92 рабочих места и около 600 млн рублей налоговых отчислений в первые 10 лет эксплуатации.