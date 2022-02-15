РЭО вложит в мусорные заводы Сибири 60 млрд рублей

Российский экологический оператор планирует осуществить софинансирование создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Сибирском федеральном округе. Общая мощность объектов для всех десяти субъектов Сибири составит 5,8 миллиона тонн в год, объем инвестиций со стороны РЭО оценивается примерно в 60 миллиардов рублей, это около 95% средств, требуемых на реализацию проектов.

«В рамках национального проекта «Экология» на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,856 миллиона тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее. Объем инвестиций на создание объектов оценивается около 60 миллиардов рублей. Подавляющее большинство объектов может быть создано на основе концессионных соглашений за счет средств облигационного займа ППК РЭО. РЭО взаимодействует с каждым из десяти регионов, при этом доля софинансирования может составить до 95% от общего объема инвестиций. Это около 60 миллиардов рублей», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«РЭО подписал дорожные карты с девятью регионами — Красноярским и Алтайским краем, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, республиками Тыва, Хакасия, Алтай.

В Иркутской области будет построен крупный комплекс обращения с отходами в Ангарском городском округе с мощностями обработки и утилизации, ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. В этом регионе также планируются к строительству восемь перспективных комплексов по обращению с ТКО в 2024–2026 годах.

В Кемеровской области уже реализуются проекты по созданию комплексов по обращению с отходами, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022–2024 годы. В Красноярском крае запланировано создание семи перспективных комплексных объектов в срок до 2027 года. В Тыве рассматривается создание двух заводов, власти региона и РЭО подписали дорожную карту по ним.

В Томской области проводятся переговоры по реализации проектов на территории всего региона на базе концессионного соглашения. РЭО взаимодействует с регионом по софинащнсированию объектов за счет средств облигационного займа ППК. Всего в регионе планируется возведение 10 КПО, а также завода по утилизации полимерных отходов.

В Новосибирской области — семь перспективных комплексов по обработке ТКО со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года, суммарной мощностью более одного миллиона тонн ТКО в год. В Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов.

В Хакасии перспективные объекты представляют собой мусороперерабатывающий

комплекс и две сортировки, в Омской области — три КПО с объектами утилизации ТКО, в Республике Алтай — три сортировки и КПО.

В 2021 году РЭО уже профинансировало пять проектов на 6,1 миллиарда рублей в виде облигационного займа. Из них один проект уже получил статус зеленого проекта, прошел верификацию — это проект по переработке полимеров «Эколайн-Вторпласт». Мусороперерабатывающий комплекс «Нева» мощностью 500 тысяч тонн в год открыли в подмосковном Солнечногорске в январе этого года. Российский экологический оператор вложил в проект группы «ЭкоЛайн» 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа.

Всего за счет финансирования ППК РЭО в эксплуатацию введено мощностей: по обработке — 1 млн тонн в год, утилизации — 423 тысячи, захоронению — 123 тысячи.