Мусорным заводам Иркутской области направят 7 млрд рублей

Российский экологический оператор подписал дорожную карту по строительству перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области до 2025 года. Планируется, что инвестиционные проекты будут реализованы на основе государственно-частного партнерства.

«Мы начали работу буквально в конце октября, и за несколько месяцев очень инициативной работы с командой субъекта смогли подготовить план по развитию отрасли обращения с отходами в объемах, необходимых для выполнения показателей 2030 года, под ключ к 2024 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей, как раз из так называемых источников зеленых облигаций. Во-вторых, есть новая мера поддержки, утвержденная правительством — нам предоставлена возможность осуществлять компенсацию купонного дохода, что позволяет предоставлять беспрецедентно дешевые финансовые ресурсы на возвратной основе. В Иркутской области мы планируем предоставить инвесторам ресурсы на 12 лет под процентную ставку около 4-4,5%. Это позволит области в 2024 году получить достижение показателей нацпроекта „Экология“ — в два раза сократить объемы захоронения, построить полноценную систему утилизации, включая утилизацию в готовые виды продуктов. Мы несколько таких проектов рассматриваем в южной части региона», — сообщил Буцаев.

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о сотрудничестве 15 февраля. Совместная работа будет направлена на устойчивое развитие и стимулирование деятельности по реализации инвестиционных проектов на территории области, выявление лучших практик, связанных с применением актуальных технологий по обращению с ТКО, их популяризация для внедрения в регионе. К 2025 году будут модернизированы и возведены объекты в двух зонах — Южной и Северной. Они будут реализованы по концессионным соглашениям, по которым Российский экологический оператор будет оказывать меры поддержки в виде финансирования проектов.

«Дополнительно к этому мы планируем подписание соглашения по развитию инфраструктуры так называемой центральной экологической зоны. Это поручение, которое было получено по итогам визита вице-премьера Виктории Абрамченко. Совместно с регионом мы уже не только с Иркутской областью, но и с Бурятией будем развивать полноценную системы обращения с ТКО, которая исключит объекты размещения отходов — полигоны — на территории этой зоны», — добавил Буцаев.

Ввод в эксплуатацию объектов Южной зоны запланирован на 2024–2025 год, Северной зоны — до конца 2025 года. Мероприятия, входящие в дорожную карту, включают в себя также проведение общественных обсуждений проектной документации на строительство и модернизацию, получение заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы, а также принятие Российским экологическим оператором решения о предоставлении мер поддержки инвестиционных проектов.

В 2022 году запланировано внесение изменений в территориальную схему обращения с отходами Иркутской области и согласование этих изменений с федеральной схемой.

«Сегодня мы подписали соглашение по созданию комплексных центров по обращению с отходами. Для нас это очень важное событие. В течение нескольких месяцев мы вели консультации с Российским экологическим оператором. И здесь очень важно понимание, что схема утилизации ТКО сегодня формируется с понятием всех жителей и операторов, которые участвуют в этом процессе. И самое главное, эти комплексные центры имеют несколько функций — сортировка, переработка и хранение. Из них показатели, которые определены и в указах президента, и в нормативных актах правительства, 50% будет точно переработка. И я уверен, это серьезный вклад в экологическую стабильность Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.