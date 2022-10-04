РЭО вложит не менее 4,5 млрд рублей в два комплексных объекта по обработке отходов в ХМАО | 360°

Экология 04 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber РЭО вложит не менее 4,5 млрд рублей в два комплексных объекта по обработке отходов в ХМАО

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Два комплекса по обработке отходов построят Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Российский экологический оператор может вложить в них до 4,5 млрд рублей.

«Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами планируется построить в Нягани и Ханты-Мансийске по концессиям. По первому объекту проект на стадии получения заключения Главгосэкпертизы, ориентировочный срок — конец октября. По Ханты-Мансийску ведется проектирование. Мы обсуждаем возможные источники финансирования. РЭО планирует предоставить льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций. Предположительная сумма вложений со стороны РЭО — 4,5 млрд рублей», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО и регион уже подписали дорожную карту по объектам. Принятие решения о финансировании ожидается по результатам прохождения экспертиз.

Создание объекта приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология» по 100-процентной сортировке отходов и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза.

«Основная цель РЭО — оказание финансовых мер поддержки инвестиционным проектам в сфере обращения с ТКО. РЭО может участвовать в уставных капиталах инвесторов, приобретать облигации инвесторов, в том числе конвертируемые в доли (акции) УК, предоставлять льготные займы инвесторам из средств облигационного займа РЭО. За счет финансирования со стороны РЭО в 2021—2022 годах в России в эксплуатацию будут введены мощности в размере 4 млн тонн в год. Общий объем инвестиций в проекты составил 56 млрд рублей, участие РЭО — 13,4 млрд рублей», — сообщил на сессии «Система обращения с ТКО. Экотехнопарки» XI Югорского промышленно-инвестиционного форума руководитель департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин.

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