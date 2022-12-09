Экология 09 декабря 2022, 14:00 РЭО вложит дополнительно 548 млн рублей в мусороперерабатывающий завод в Тульской области

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Комплекс переработки отходов в Туле ООО «Регион-Комфорт» будет дополнительно профинансирован Российским экологическим оператором на 548 млн рублей за счет выкупа облигационного займа. Мощность объекта составит 480 тысяч тонн в год.

«Мусоросортировочный комплекс в Тульской области будет включать в себя также линии отбора ВМР, участок расщепления полимерных материалов и участок производства техногрунта, доля импортного оборудования на заводе составит всего 1%. Капитальные вложения в объект оцениваются в 5,3 млрд рублей, стоимость проекта увеличилась на 1,5 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы и оборудование. В прошлом году РЭО направил на создание объекта 990 млн рублей путем выкупа облигационного займа. В этом году компания дофинансирует проект на 548 млн рублей путем выкупа дополнительного выпуска ценных бумаг», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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«Согласно условиям облигационного займа в рамках второго выпуска, срок обращения ценных бумаг составит до 107 месяцев, процентная ставка — 3,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России)», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Объект будет построен в Ленинском районе Тульской области до конца 2023 года. Мощность объекта обработки в составе мусоросортировочного комплекса составит 480 тысяч тонн в год. Доля отбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) составит более 22,5% из общего потока отходов. К объектам утилизации суммарной мощностью 208,8 тысячи тонн в год в составе комплекса относятся участок переработки полимерных материалов (112,7 тысяч тонн в год) и участок производства техногрунта (96,1 тысячи тонн в год).