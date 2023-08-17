Экология 17 августа 2023, 18:15 РЭО вложит до 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил с рабочим визитом Ростовскую область и обсудил с губернатором Василием Голубевым ход реализации проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

«Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено 3 объекта. Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, согласно целям нацпроекта „Экология“. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«К строительству планируется «Новочеркасский МЭОК» мощностью обработки 300 тысяч тонн. Данный проект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в ближайшее время», — указал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Другие два объекта — «Красносулинский МЭОК» мощностью обработки 250 тысяч тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год — планируют реализовать в рамках инвестиционных проектов.

Василий Голубев считает важным продолжать системную работу по обращению с отходами. «В Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути. При этом важно помнить, что конечная цель этой работы – повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», - уверен донской губернатор.