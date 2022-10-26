РЭО вложит до 8 млрд рублей в объекты ТКО в Воронежской области | 360°

Экология 26 октября 2022, 13:25 РЭО вложит до 8 млрд рублей в объекты ТКО в Воронежской области

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Российский экологический оператор может вложить до 8 млрд рублей в создание 13 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Воронежской области. Финансирование может со стороны РЭО может быть оказано путем предоставления льготных долгосрочных займов инвесторам, реализующим в регионе концессионные и инвестиционные проекты. Глава РЭО Денис Буцаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе и перспективные проекты.

«Обсудили развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Воронежской области. В регионе планируется строительство 13 объектов обработки, утилизации и размещения отходов общей мощностью более 500 тысяч тонн в год. Стоимость всех проектов составляет более 8 млрд рублей. Реализация большинства проектов может быть осуществлена на основе концессионных соглашений. РЭО рассматривает возможность обеспечить финансирование проектов в рамках утвержденных мер поддержки, в первую очередь путем предоставления инвесторам льготных долгосрочных займов в размере до 95% от объема необходимых для создания объектов инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы. Создание указанных комплексов позволит достичь региону показателей нацпроекта „Экология“ по 100% обработке и снижению захоронения ТКО в два раза уже в 2025 году», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

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«На часть перспективных объектов регионом уже разработана проектно-сметная документация и пройдены государственные экспертизы, что позволяет рассчитывать на их создание в более короткие сроки. При слаженной работе органов власти Воронежской области ППК РЭО ожидает, что первая частная концессионная инициатива по созданию объектов обращения с ТКО может поступить в Правительство Воронежской области уже в ноябре этого года», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.