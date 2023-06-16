Экология 16 июня 2023, 11:10 РЭО вложит до 5 млрд рублей в объект ТКО в Магаданской области

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Российский экологический оператор вложит до 5 млрд рублей в объект по обращению с ТКО в Магаданской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече обсуждались детали проекта.

«Продолжаем активное взаимодействие с Магаданом в рамках проекта по созданию объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на основе концессии. Мощность объекта будет составлять 55 тысяч тонн в год. Он позволит обрабатывать более 80% отходов области. Планируем выйти на финансирование объекта осенью 2023 года. Сумма составит до 5 млрд рублей за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО. Общая стоимость проекта — 6,5 млрд рублей», — отметил Денис Буцаев.

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Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия». На данный момент продолжается работа над проектированием объекта. Также обсуждалась возможность включения проекта в мастер-план развития города Магадана.