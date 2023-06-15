Экология 15 июня 2023, 17:32 РЭО вложит более 2 млрд рублей в комплексный объект ТКО в Коми

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Российский экологический оператор готов вложить более 2 млрд рублей в комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Коми.

Детали проекта на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому инвестиционные проекты по созданию объектов ТКО будут реализовываться в регионе в том числе на основе концессионных соглашений.

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«В Коми планируется строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для Северного и Южного куста. На встрече с губернатором обсудили детали проектов и подписали двустороннее соглашение, в рамках которого будем продолжать работу по реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе концессий», — сообщил Денис Буцаев.

«Сегодня мы подписали очень важное для республики соглашение, направленное на взаимодействие по вопросам реализации регионального проекта „Комплексная система обращения с отходами“ нацпроекта „Экология“. Нам предстоит реализовать мероприятия, направленные на создание современных объектов, обеспечивающих обработку, утилизацию и размещение твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Республики Коми», — прокомментировал Владимир Уйба.

РЭО готов обеспечить финансирование одного из таких объектов до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК. Сумма может составить более 2 млрд рублей. Объем поддержки будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения госэкспертиз.

Площадки для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Коми будут определены в том числе по результатам встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики. Результаты этой работы будут озвучены в ближайшее время. Введение таких объектов в эксплуатацию приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно которым к 2030 году на обработку должно отправляться 100% отходов, а захоронение отходов должно сократиться в два раза.