Экология 12 сентября 2023, 12:03 РЭО вложит 9,5 млрд рублей в три мусороперерабатывающих завода на Сахалине ВЭФ

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Российский экологический оператор готов вложить 9,5 млрд рублей в три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Сахалинской области. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Валерий Лимаренко обсудили детали проекта и подписали соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сахалин является лидером среди дальневосточных регионов, в которых реализуются проекты на основе концессий. Всего в данном субъекте РФ подписано пять концессионных соглашений. Три из них оцениваются как крупнейшие, их общая мощность составит 200 тысяч тонн в год. А стоимость достигает 10 млрд рублей, РЭО готов предоставить финансирование после завершения разработки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертиз. Речь о средствах, полученных за счет выпуска облигаций РЭО, в объеме до 95%, то есть около 9,5 млрд рублей. Данные объекты позволят региону достичь целевых показателей не только 2024 года, но и 2030-го», — сообщил генеральный директор РЭО.

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Соглашение, подписанное на полях ВЭФ с регионом, предполагает совместную работу по проектам в области обращения с отходами, а также определение источников финансирования таких проектов, включая возможность оказания мер поддержки от РЭО. Подписав документ, стороны также договорились о совместной реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона в области создания инфраструктуры по обращению с ТКО.

«Мы поставили перед собой задачу — сохранить природу наших островов. Для этого необходима, в частности, эффективная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня многое делается в этом направлении. Например, почти во всех районах области внедрен раздельный сбор мусора. С помощью Российского экологического оператора правительство Сахалинской области получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Три основных объекта создаются группой компаний «Ситиматик». Облигации РЭО для финансирования данного проекта планирует выкупить Газпромбанк.

Объекты будут построены на севере острова — мощностью 10 тысяч тонн в год, в центре — мощностью 44 тысячи тонн, на юге — мощностью 152 тысячи тонн в год.