Экология 12 сентября 2023, 14:10 РЭО вложит 8,46 млрд рублей в объект обращения с ТКО в Магаданской области РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов провели рабочую встречу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и обсудили реализацию проекта по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«В Магаданской области реализуется проект на основе концессионного соглашения. РЭО готов вложить в него до 8,46 млрд рублей за счет средств от выпуска облигаций. Хотел бы отметить последовательную позицию главы, несмотря на сложности с проектированием, Магадан достаточно активно в настоящий момент двигается. Был найден новый земельный участок, на котором ведутся изыскания. Мы можем говорить о том, что в инвестиционную фазу, то есть на строительство, зайдем уже в 2024 году», — сообщил Денис Буцаев.

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Комплекс по обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению ТКО межмуниципального значения будет построен для нужд Магадана в районе поселка Ола. Стоимость создания определена в размере 8,9 млрд рублей (с учетом НДС).

РЭО подтвердил возможность обеспечить финансирование до 95% от объема инвестиций после разработки ПСД и получения госэкспертиз. Также на встрече обсуждалось взаимодействие с Минвостокразвития в части получения поддержки за счет механизма дальневосточной концессии.

Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия».