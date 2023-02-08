Экология 08 февраля 2023, 12:15 РЭО вложит 60 млрд в создание новых мусорных заводов в 2023 году

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Их мощность составит около 7 млн тонн обработки ТКО в год.

Российский экологический оператор представил план финансирования проектов на 2023 год. Компания планирует финансирование инвестиционных проектов по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сумма займов со стороны РЭО оценивается в 60 млрд рублей при общем объеме инвестиций в 90 млрд рублей.

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«До конца года РЭО планирует предоставить займы из средств от выпуска облигаций около 18 инвестиционным проектам в 20 субъектах РФ. Это будут мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы, современные объекты размещения в составе КПО с совокупной мощностью около 7 млн тонн обработки ТКО в год. Нами зарегистрирована программа облигаций на 100 млрд рублей. Однако спрос на указанную меру поддержки оказался высоко востребованным ввиду действия нового механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям Компании из бюджета Федерального проекта „Комплексная система ТКО“ в размере 90% от Ключевой Ставки Центрального Банка России. Этот механизм позволяет инвесторам получить заем на строительство инфраструктуры отрасли по ставке около 6% годовых», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Тщательно прорабатывается перечень проектов к финансированию в период 2023-2024. Часть проектов планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. В 2022 году с участием РЭО было заключено 20 концессионных соглашений в 10 регионах на 42,4 млрд рублей.

«В случае реализации проектов через концессионное соглашение, обязательства по финансированию таких проектов берут на себя стороны концессионного соглашения. При этом до 95% от стоимости проекта может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций», — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

РЭО оказывает консультационную поддержку по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологии, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счет средств облигационного займа РЭО.