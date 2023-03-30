Экология 30 марта 2023, 11:06 РЭО вложит 6 млрд рублей в 3 мусорных завода в Московской области

Читать 360tv в

Они будут обрабатывать 1,8 млн тонн отходов.

Реклама

Российский экологический оператор вложит 6,1 миллиарда рублей в создание трех комплексов по обработке и утилизации отходов в Московской области суммарной мощностью по входящему потоку 1,8 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, доля направления на утилизацию которых составит 50%. Наблюдательный совет компании одобрил софинансирование проектов в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО.

«До конца июня 2023 года планируется завершить строительство вторых очередей трех комплексов: „МПК Коломенский“, „МПК Каширский“ и „Сергиево-Посадский МПК“, и в полном объеме ввести их в эксплуатацию. Каждый из них будет дополнительно к существующим мощностям обрабатывать по 600 тысяч тонн отходов в год, из которых на утилизацию будет направлено по 300 тысяч тонн в год. То есть, 50% поступающих на заводы отходов будут переработаны, что соответствует нашей национальной цели: 100%-й обработке отходов и снижению захоронения в два раза в 2030 году. Суммарно РЭО выделит на создание этих объектов 6,1 миллиарда рублей. Для финансирования проектов РЭО применяет меру поддержки, которую нам одобрило Правительство в прошлом году — предоставление льготных займов за счет средств облигационных выпусков РЭО. Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Проекты реализуются ООО «МПК Коломенский», ООО «МПК Каширский» и ООО «Сергиево-Посадский МПК», которые входят в группу компаний «РТ-Инвест». Ранее РЭО сообщал, что «РТ-Инвест» стала крупнейшим партнером Биржи вторичных материальных ресурсов РЭО. По словам генерального директора головной компании группы Андрея Шипелова, осенью 2022 года через комплексы по обращению с отходами «РТ-Инвест» проходило 1,5 миллиона тонн ТКО ежегодно, и в ближайшее время эта цифра увеличится в два раза. Группа поставляет на рынок 36 различных видов вторичных ресурсов, которые приобретают более 100 партнеров — переработчиков по всей стране.

Ранее РЭО сообщал, что вложит 5,2 млрд рублей в предприятия Подмосковья. Однако объем инвестиций изменился, так как РЭО пересмотрел условия и принял решение о предоставлении средств в рамках иной меры поддержки через льготный займ засчет выпуска облигаций на бирже. Ранее планировалось финансировать проект за счет приобретения облигаций, согласно постановлению Правительства РФ № 1727.