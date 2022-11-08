РЭО вложит 5 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Магадане | 360°

Экология 08 ноября 2022, 12:30 РЭО вложит 5 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Магадане Завод мощностью 55 тысяч тонн сможет перерабатывать более 50% всех отходов региона

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили создание мусороперерабатывающего завода мощностью 55 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта составит более 6 млрд рублей, РЭО готов оказать финансовую поддержку в размере 5 млрд рублей.

«Продолжаем работать с руководством Магаданской области над проектом по созданию объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе мощностью 55 тысяч тонн. Хочу напомнить, что это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. Общий объем инвестиций достигает 6 млрд рублей, РЭО вложит 5 млрд рублей. Объект обеспечит обработку и утилизацию почти всей массы ТКО, образующихся в Магаданской области. На утилизацию будет отправляться не менее 37,5 тысячи тонн отходов в год», — сказал Денис Буцаев.

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Проект уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. По рекомендациям ФАУ «Главгосэкспертиза» в ФГБУ «Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова» Сибирского отделения РАН проведена более детальная экспертиза, включающая расчеты температурного режима и осадков многолетнемерзлых грунтов основания объекта захоронения ТКО, входящего в состав комплекса. С учетом заключения Института мерзлотоведения в ближайшее время проект направят на Главную государственную экспертизу.

Прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения было заключено между ППК «Российский экологический оператор», Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия» в ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума.

Объект расположится в Ольском районе Магаданской области на 2 километре автодороги «Колчаковский ключ — Клепка». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2024 год.