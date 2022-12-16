Экология 16 декабря 2022, 12:13 РЭО вложит 4,3 млрд рублей в создание КПО в Санкт-Петербурге

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На первом этапе в комплексе запускаются мощности по обработке 200 тысяч тонн ТКО

Пуск оборудования КПО «Волхонка» при участии гендиректора РЭО Дениса Буцаева состоялся 16 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга. КПО «Волхонка» — первый из пяти новых комплексов по переработке отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Объем инвестиций в проект КПО «Волхонка» оценивается в 6,295 млрд рублей, РЭО вложит 4,3 млрд рублей в 2023 году.

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Ввод предприятия в эксплуатацию происходит в два этапа. На первом этапе в комплексе запускаются мощности по обработке 200 тысяч тонн ТКО. На втором этапе добавятся мощности по обработке отходов на 400 тысяч тонн и по утилизации на 240 тысяч тонн отходов. Для финансирования I-го и II-ого этапа планируется привлечение займа Российского экологического оператора в размере 4,3 млрд рублей.

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«Сегодня утро начиналось с уникальной церемонии — пуска оборудования КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге. Это опорный объект, который начнёт формировать в Санкт-Петербурге и Ленобласти экономику замкнутого цикла. То есть из отхода станет возможно получать сырьё, из сырья — новые виды продукции. Объект реализован в беспрецедентно короткие сроки — обычно подобные объекты строят до двух лет. Предприятие высокотехнологичное, причём основано на российских технологиях, что очень радует. Отдельно отмечу, что коллегам из Невского экологического оператора удалось удержать ценовую планку на низком уровне, что благотворно повлияет на отсутствие тарифных изменений для населения. Со своей стороны отмечу готовность обеспечить финансирование как объектов первой очереди, так и комплексно. Инвестиции РЭО в крупный комплекс переработки отходов «Волхонка» составят порядка 4,3 млрд рублей», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Процесс на предприятии максимально автоматизирован, один оператор управляет и контролирует всю технологическую цепочку. Также КПО «Волхонка» — это комплексэ, который в технологическом процессе совмещает использование барабанного грохота и воздушного сепаратора при отборе вторичных ресурсов — это позволяет получать более качественное сырье на выходе. Кроме того, более 80% оборудования завода — отечественного производства.

Так как комплекс находится в черте города, выгрузка поступающих на комплекс отходов и их сортировка будут осуществляться в закрытых цехах, оборудованных системами вентиляции и фильтрами для очистки воздуха. Это необходимо, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду в процессе работы предприятия.