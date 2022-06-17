Российский экологический оператор подписал прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия». В рамках договоренности в регионе будет построен объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Соглашение подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, губернатор Магаданской области Сергей Носов и гендиректор ООО «УК «ГЕОЛОГ» — управляющей организации ООО «МЭК» Денис Морозов на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Объект в Магаданской области будет построен в рамках первого концессионного проекта, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций на бирже. Речь об облигационной программе на 100 млрд рублей, которую Российскому экологическому оператору одобрило Правительство РФ.

РЭО вложит 4 млрд рублей в объект обработки и утилизации ТКО в Магаданской области. Общий размер инвестиций в проект — 5,7 млрд рублей. На полях ПМЭФ между РЭО и «МЭК» было подписано прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения по созданию объекта обращения с ТКО на территории Магаданской области, это первое прямое соглашение ППК РЭО в рамках реализации меры поддержки в виде льготного облигационного займа», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Частная концессионная инициатива (ЧКИ) была подана в октябре прошлого года, в феврале концессионное соглашение было подписано между Правительством Магаданской области и ООО «Магаданская экологическая концессия» при участии гендиректора РЭО Дениса Буцаева и главы Минприроды РФ Александра Козлова.

«Сегодняшнее подписание — первое подобное в России. Фактически — это предпоследняя дверь перед началом финансирования проекта. Надеемся, опыт Магаданской области будет востребован в стране», — сказал Сергей Носов.

«Создание современного мусороперерабатывающего комплекса — значимый этап в решении проблемы отсутствия вторичной переработки отходов в Магаданской области. Сегодня мы можем говорить о возможности переработки мусора сразу двух муниципальных образований — Магадан и Ола», — подчеркнул Денис Морозов.

Современный объект обработки и утилизации ТКО, включающий в себя сортировку крупногабаритных отходов, будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года. Мощность объекта в Магаданской области составит 55 тысяч тонн в год, утилизация — 37,5 тысячи тонн в год.

Источник фото: телеканал «360»

«Комплекс обеспечит 100-процентную сортировку поступающих отходов, что позволит более половины из них направлять на получение вторичных материальных ресурсов, а не на захоронение, как это происходит сейчас. Появление такого объекта позволит региону сократить отходообразование на полигонах в два раза и увеличить сортировку до 100%, и таким образом выполнить показатели нацпроекта «Экология» в полном объеме», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.